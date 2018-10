Steam - Halloween Sale 2018 ist gestartet: Das müsst ihr wissen

Halloween naht - und wie eigentlich jede irgendwie bemerkenswerte Jahreszeit zelebriert Steam auch die Zeit zum Fürchten wieder mit einer Rabattaktion. Wir beantworten alle wichtigen Frage zum Steam Halloween Sale 2018:

Wie lang dauert der Sale? Drei Tage, er geht bis zum ersten November um 19 Uhr. Begonnen hat der Sale am 29. Oktober, ebenfalls um 19 Uhr.

Welche Spiele sind reduziert? Im Gegensatz zu anderen regelmäßigen Steam-Aktionen wie dem Summer Sale hat der Halloween Sale ein klares Motto: Es werden vor allem Spiele mit Horror-Einschlag reduziert. Bemerkenswert ist dabei unter anderem Vampyr von den Machern von Life is Strange, das um 33 Prozent heruntergesetzt ist. Es erschien erst dieses Jahr und war daher noch nicht oft im Angebot. Gleiches gilt für das um 34 Prozent herabgesetzte Shadow of the Tomb Raider - darauf gab's allerdings vor kurzem schon einen größeren Rabatt, der bei einigen Fans sogar Entrüstung auslöste, weil er ihnen zu früh nach dem Release kam.

Vampyr im Test

Shadow of the Tomb Raider im Test

Gibt es irgendwelche zusätzlichen Besonderheiten? Nein, diesmal nicht. Manche Steam-Sales bringen ihre eigenen Mechaniken mit, über die sich unter anderem Sammelkarten verdienen lassen. Im Summer Sale 2017 konnten wir etwa Quests für Sticker erfüllen. Zum Winter Sale gehören außerdem die Abstimmungen zu den Steam Awards. Aber der Halloween Sale 2018 ist einfach eine ganz normale Rabattaktion ohne besondere Extras.