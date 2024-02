Gewaltige Mittelalter-Schlachten mit Sturmgewehr & Helikopter: So eine Sandbox habt ihr noch nie gesehen

In Kingmakers behauptet ihr euch auf mittelalterlichen Schlachtfeldern - mit nicht ganz so fairen Mitteln.

Wer bringt denn ein Sturmgewehr zum Schwertkampf? Na ihr! Und zwar in Kingmakers. Das Spiel von Entwickler Redemption Road Games ist eine Mittelalter-Sandbox für alle jene, die schon als Kinder mit der G.I.-Joe-Actionfigur die Lego-Ritterburg angegriffen haben. Dabei werden jedoch nicht nur Epochen, sondern auch die Genres miteinander vermischt.

Kingmakers - des Königs neue Kalaschnikow

Der Mix aus Third-Person-Shooter und Strategiespiel soll noch 2024 auf Steam erscheinen und zunächst in den Early Access gehen. Bevor wir euch erklären, was Kingmakers genau ist, lasst ihr am besten zuerst den Trailer auf euch wirken.

1:53 Kingmakers: Mittelalter-Spiel haut im Trailer die überraschendste Wendung der Spielegeschichte raus

Wie spielt sich Kingmakers?

Die etwas andere Geschichtsstunde: Da eurer Welt in der Gegenwart die Apokalypse droht, reist ihr etwa 500 Jahre in die Vergangenheit des mittelalterlichen Englands. Dort wollt ihr den Lauf der Geschichte ändern und so den drohenden Untergang abwenden.

Da eurer Welt in der Gegenwart die Apokalypse droht, reist ihr etwa 500 Jahre in die Vergangenheit des mittelalterlichen Englands. Dort wollt ihr den Lauf der Geschichte ändern und so den drohenden Untergang abwenden. Gewaltige Schlachten: In den Kämpfen tummeln sich Tausende von Soldaten. Ihr wechselt lückenlos von der Third-Person-Ansicht in einen Strategiemodus und könnt Verbänden aus Bogenschützen, Reitern und Schwertkämpfern Befehle geben.

In den Kämpfen tummeln sich Tausende von Soldaten. Ihr wechselt lückenlos von der Third-Person-Ansicht in einen Strategiemodus und könnt Verbänden aus Bogenschützen, Reitern und Schwertkämpfern Befehle geben. Sturmgewehr statt Zweihänder: An Waffen stehen euch Maschinengewehre, Schrotflinten, Granatwerfer oder Sniper zur Verfügung. Ihr dürft aber auch gepanzerte SUVs und Motorräder nutzen. Für noch mehr Feuerkraft sorgen Luftschläge und Kampfhubschrauber.

An Waffen stehen euch Maschinengewehre, Schrotflinten, Granatwerfer oder Sniper zur Verfügung. Ihr dürft aber auch gepanzerte SUVs und Motorräder nutzen. Für noch mehr Feuerkraft sorgen Luftschläge und Kampfhubschrauber. Echte Allianzen: Ihr müsst Kingmakers nicht alleine spielen. Im Team mit bis zu vier Spielern kann online im Koop gespielt werden. Natürlich bringt jeder seine eigene Armee mit.

Ihr müsst Kingmakers nicht alleine spielen. Im Team mit bis zu vier Spielern kann online im Koop gespielt werden. Natürlich bringt jeder seine eigene Armee mit. Baut ein Imperium: Ein weiterer Strategiespiel-Part ist das Ausbauen einer Burg. Ihr könnt Gebäude wie eine Schmiede platzieren, aber auch mit Mauern und Türmen eure Verteidigung stärken.

Bisher gibt es noch keine konkreteren Pläne für den Release und genaue Details zum Gameplay sind direkt nach der ersten Ankündigung bisher nicht verfügbar. Wie gefällt euch das Konzept von Kingmakers? Ist euch die Idee zu abgedreht oder vermutet ihr genau dahinter den potenziellen Spaß? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.