99 Prozent positiv: Bei Steam gibt's ein Story-Spiel geschenkt, das »erwachsene Männer zum Weinen bringt«

Ist Sheepy nicht niedlich? Sein kurzes Abenteuer könnt ihr kostenlos auf Steam spielen.

Ein kleines Plüschschaf im Pixel-Look, ein mitreißender Soundtrack und eine gefühlvolle Geschichte - mehr braucht es nicht für ein Spiel, das in diesem Jahr bisher am besten bewertet ist. Sheepy: A Short Adventure ist das erste Spiel von Thomas Lean, den Elekromusik-Fans vom YouTube-Kanal MrSuicideSheep kennen könnten.

Sheepy: A Short Adventure kostenlos auf Steam

Das kleine Story-Spiel könnt ihr kostenlos auf Steam herunterladen. Es handelt sich um einen kurzen Plattformer im Pixel-Look, dessen Geschichte, so Steam-Nutzer winfryd, »erwachsene Männer zum Weinen bringt.«

Topwertungen auf Steam: Von den etwas mehr als 3.000 Nutzerwertungen auf Steam sind stolze 99 Prozent positiv. Laut SteamDB ist Sheepy damit das am besten bewertete Spiel des noch recht jungen 2024.

Schaut euch das süße Schaf im Trailer an:

Das Spiel scheint viele Steam-Nutzer zu berühren, so gesteht auch Omega Man X in seiner Bewertung, das »viele Tränen vergossen wurden«. Steam-Nutzer hollow schreibt ebenfalls: »Ich weiß nicht mal warum ich geweint habe, aber es war so. 10/10.«

BossyBilbo ist der Meinung: »Das ist das süßeste kostenlose Spiel, das ich seit Langem gespielt habe. Sehr zu empfehlen.« Phranc hingegen glaubt, »ich sollte dafür bezahlen, das ist viel zu gut, um kostenlos zu sein.«

Wie spielt sich Sheepy?

Es handelt sich um einen klassischen 2D-Plattformer. Als zum Leben erwecktes Stofftier erkundet ihr eine dunkle und kaputte Welt.

Im Spielverlauf erhaltet ihr ein paar neue Fähigkeiten wie einen Doppelsprung, mit denen ihr Sprungpassagen meistern müsst. Außerdem warten einige Bosskämpfe auf euch. Die Musik spielt eine große Rolle in Sheepy und ist eng mit dem Gameplay verwoben.

Das Spiel lässt sich problemlos in unter einer Stunde beenden, für einen Wiederspielwert sorgen ein Achievement für Speedrunner und ein Spieldurchlauf ohne zu sterben, also sozusagen »Iron Sheep«.

Ist Sheepy: A Short Adventure ein Spiel nach eurem Geschmack oder braucht man euch 2D-Plattformer nicht mal zu schenken? Falls ihr Sheepy gespielt habt, verratet uns, ob es euch auch so berührt hat, wie andere Steam-Nutzer es beschreiben?