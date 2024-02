Steam: Ihr bekommt gerade eine der besten Rollenspiel-Reihen aller Zeiten stark reduziert

Falls ihr gute Geschichten mögt, werdet ihr die Trails-Spiele lieben.

Ich müsste keine fünf Minuten überlegen, welche Spiele ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Trails! Trails, Trails, Trails. Ich bin schließlich ein cleverer Fuchs, denn bis ich mit allen 12 Trails-Spielen durch bin, ist entweder längst ein Rettungsboot gekommen - oder ich bin an Altersschwäche friedlich eingeschlafen.

Trails, das steht für zig Rollenspiele, angefangen beim allerersten Trails in the Sky von 2004 bis hin zum neuesten 2022er Trails Through Daybreak 2. Dazwischen erstrecken sich zehn der besten RPGs, die ich in meinem ganzen Leben gespielt habe. Und sie alle erzählen eine gigantische, unvergessliche Geschichte, die der ganzen Branche zeigt, dass sich Spiele hinter keinem einzigen Erzählmedium verstecken müssen.

Auf Steam gibt's aktuell einen großen Sale zu XSEED-Spielen, das ist der westliche Vertrieb hinter einigen Trails-Titeln. Im Rahmen dieser Rabattaktion findet ihr folglich diverse Rollenspiele teils stark reduziert. Im Einzelnen:

Da gibt es jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht.

Die gute und die schlechte Nachricht

Die gute Nachricht: Trails in the Sky 1, 2 und 3 bilden den perfekten Einstieg in die Trails-Geschichte, sie beginnen vermeintlich simpel, denn es geht um zwei Abenteurer, die in die weite Welt ausziehen, um das Böse zu bekämpfen. Klingt super klischeehaft, daraus entspinnt sich aber eine so komplexe, vielschichtige Geschichte, dass selbst Game of Thrones dafür den Eisernen Thron räumt. Die komplette (spoilerfreie) Erklärung der Faszination Trails gibt's in unserem Podcast zur Trails-Serie.

Die schlechte Nachricht: XSEED besitzt für den Westen lange nicht alle Vertriebsrechte für Trails-Spiele. Folglich gehört über die Hälfte dieser legendären Rollenspielserie nicht zum Steam Sale, weil sie von einem anderen Publisher vermarktet wird. Falls ihr nach Trails in the Sky the 3rd also chronologisch weiterspielen möchtet (und das solltet ihr), dann führt kein Weg am 40 Euro teuren Trails from Zero vorbei.

Ihr denkt jetzt vielleicht: Hm, der Dimi bleibt ein bisschen vage mit diesen Trails-Spielen, aber das ist Absicht! Je weniger ihr über die Geschichte wisst, desto besser. Nur so viel: Wenn ihr auf klassische rundenbasierte Rollenspiele steht, die euch in eine faszinierende Steampunk-Welt entführen, dann gibt es kaum einen besseren Kandidaten als Trails.