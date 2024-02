Im Steam Sale sind gerade 12 großartige Spiele besonders günstig im Angebot

Diese Woche gibt es Assassin's Creed Origins, Stray und Doom Eternal besonders günstig im Steam Sale.

Pünktlich zur Wochenmitte gibt es viele Spiele bei Steam wieder zu besonders günstigen Preisen. Wir haben uns durch das große Angebot gewühlt, um euch einige der besten Schnäppchen zu präsentieren. Wie immer gilt: Alle Spiele waren bei Steam noch nie günstiger im Angebot.

Highlight der Woche: Stray

11:14 Stray ist wirklich eines der schönsten Spiele des Jahres - und auch noch richtig gut

Genre: Action-Adventure | Release: Juli 2022 | Preis: 18 Euro, 34 Prozent reduziert

Wer hätte gedacht, dass Katzen so gut zu Robotern und Cyberpunk passen? Nun ja, offenbar viele Spielerinnen und Spieler, denn Stray saß schon lange vor seinem Release auf Platz 1 der Steam-Wunschlisten. In dem Abenteuer spielt ihr eine Katze, die durch Zufall in einer futuristischen Stadt voller Roboter landet.

Aber auch abseits der ungewöhnlichen und vielversprechenden Prämisse konnte Stray in fast allen Bereichen überzeugen: Die lebendige und detaillierte Cyberpunk-Welt strotzt nur so vor Atmosphäre, unsere Katze begneget vielen liebenswerten Charakteren mit viel Persönlichkeit und die Geschichte überrascht mit einem unerwarteten Twist. Auch das Gameplay bietet einen spaßigen Mix aus Erkunden, Rätseln und Klettern.

Wenn ihr also etwas mit Katzen, Cyberpunk oder spannenden Geschichten anfangen könnt, werdet ihr hier höchstwahrscheinlich glücklich.

Weitere günstige Angebote

Assassin's Creed Origins: Das erste neue Assassin's Creed überzeugt mit einer wunderschönen, detaillierten Open World, gelungenen Charakteren und einer packenden Hauptgeschichte. (9 Euro, 85 Prozent Rabatt)

Assassin's Creed überzeugt mit einer wunderschönen, detaillierten Open World, gelungenen Charakteren und einer packenden Hauptgeschichte. (9 Euro, 85 Prozent Rabatt) Batman: Arkham City: Eines der besten Batman-Spiele, dass mit einer coolen Story und toller Atmosphäre glänzt. Auf Steam bekommt ihr die GOTY-Version mit allen DLCs (5 Euro, 75 Prozent Rabatt)

3:21 Mein liebstes Batman-Spiel enthält drei Details, die ich 13 Jahre lang nicht bemerkt habe

Cocoon: Außergewöhnliches Abenteuer, in dem ihr durch verschiedene Welten reist, und sie miteinander kombinieren müsst, um Rätsel zu lösen und weiterzukommen (16 Euro, 30 Prozent Rabatt)

Doom Eternal: Im neuesten Teil der Shooter-Reihe müsst ihr euch mal wieder mit Horden von Dämonen anlegen, im Vergleich zum Vorgänger gibt es allerdings einige neue Gameplay-Mechaniken. (7 Euro, 67 Prozent Rabatt)

Goat Simulator 3: Absolut chaotische Parodie auf das Simulatoren-Genre, in der ihr eine zerstörungswütige Ziege spielt. (19,50 Euro, 35 Prozent Rabatt)

Journey: Außergewöhnliches Abenteuer, bei dem ihr durch eine geheimnisvolle Wüstenwelt reist. Im Multiplayer trefft ihr andere Reisende und kommuniziert wortlos, um euch gegenseitig zu unterstützen. (6 Euro, 60 Prozent Rabatt)

Lies of P: Düsteres Soulslike, in dem ihr als Pinocchio eine von Monstern befallene Stadt erkundet und natürlich gegen zahlreiche Bossgegner kämpft. (45 Euro, 25 Prozent Rabatt)

22:14 Lies of P - Test-Video zum Pinocchio-Soulslike

Ist bei den heutigen Angeboten auch etwas für euch dabei? Oder habt ihr vielleicht noch weitere Schnäppchen beim Stöbern im Steam-Sale gefunden? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!

Von unseren Empfehlungen kann euch nichts so recht überzeugen? Dann sorgt euch nicht, es gibt ja noch jede Menge andere Spiele zu entdecken. Frisch gestartet sind gerade bei Steam etwa ein unerwartet erfolgreicher Ableger von Deep Rock Galactic, und das einzigartige Survivalspiel Pacific Drive. Außerdem findet gerade ein Ubisoft-Sale statt, aus dem wir euch 5 Spiele persönlich empfehlen können.