Valve hat mal wieder die Rabatt-Pforten geöffnet: Der Lunar New Year Sale 2019 auf Steam hat begonnen und sorgt einmal mehr für Schnäppchen und reduzierte Preise en masse.

Zur Feier des neuen Mondjahrs (ab sofort befinden wir uns im Jahr des Schweins) werden nicht nur Top-Titel wie Far Cry 5 oder Dark Souls 3 günstiger als sonst angeboten, sondern auch haufenweise Spiele von chinesischen Entwicklern, wie zum Beispiel Three Kingdoms: The Last Warlord.

Wie lange läuft der Sale noch? Die Aktion zum Neuen Mondjahr läuft noch bis zum kommenden Montag, den 11. Februar. Um Punkt 19 Uhr werden die Lunar-Rabatte dann wieder von Steam verschwinden.

Welche Besonderheiten bietet der Lunar Sale 2019? Wie Valve in einem offiziellen Blogpost erklärt, gibt es dieses Jahr gleich zwei spezielle Aktionen im Sale. Zum einen erhält jedermann fünf Euro Rabatt, sobald man für mehr als 30 Euro einkauft.

Und zum anderen belohnt Steam jeden Kauf während des Lunar Sales mit spezielle Token. Die kann man wiederum bis zum 12. Februar in der entsprechenden Prämienbörse gegen Prämien wie Abzeichen, Profilhintergründe oder weitere 5-Euro-Rabattcoupons einlösen.

Highlights aus dem Lunar New Year Sale 2019

Wir haben für euch einige besonders gute Spiele aus dem Sale zum neuen Mondjahr rausgesucht und mit den aktuellen Preisen von anderen Online-Shops verglichen:

Interessant dabei ist, dass viele reduzierte Steam-Spiele überhaupt nicht auf GOG.com erhältlich sind. Ohnehin gibt es zurzeit einige Streitereien zwischen den großen Videospielshops.

Nicht zuletzt da sich der Epic Games Store immer mehr zum größten Steam-Konkurrenten mausert, etwa indem sich die Fortnite-Macher exklusive Deals zu Metro: Exodus und The Division 2 sichern konnten.