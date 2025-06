Steam: Die 5 aktuell meistgewünschten Mittelalter-Spiele sind eine wilde Mischung

Welche Mittelalter-Spiele wünschen sich Steam-User aktuell am meisten? Wir haben nachgeschaut.

Ein einziges Wort vermag es, die Herzen unserer treuen GameStar-Schar sogleich in Aufruhr zu versetzen: Mittelalter. Ob Strategie, Rollenspiele oder Shooter – ihr bekommt von der Epoche gar nicht genug.

Drum haben wir uns aufgemacht und die am heißesten begehrten Mittelalter-Spiele aus der Liste der hundert meistgewünschten Werke von Steam erkoren. Wir werden euch nun kundtun, worauf sich die holden Damen und edlen Herren in diesem und den kommenden Jahren freuen dürfen.

1. Blight: Survival

0:32 Blight: Survival - Das schicke Mittelalterspiel in der Unreal Engine 5 zeigt Teaser

Release : tba

: tba Genre : Koop-Action

: Koop-Action Entwickler : Haenir Studio

: Haenir Studio Publisher: Behaviour Interactive

Blight: Survival zeigt sich in seinen ersten Trailer in wunderschön-düsterer UE5-Grafik und soll ein kooperatives Extraction-Lite-Spiel werden. Mit bis zu drei anderen Spielern kämpft ihr im alternativen 14. Jahrhundert gegen Menschen und Monster, um die Quelle einer tödlichen Plage zu finden und zu zerstören.

Das Spiel möchte Elemente aus Rogue-Lites und Extraction-Spielen kombinieren und ein neues Spielerlebnis schaffen. Für eure Runs stehen unterschiedlichste Waffen, Rüstungen und Talente zur Verfügung – für jeden Spielstil soll also etwas dabei sein.

Ein Releasedatum hat Blight: Survival noch nicht. Dahinter steckt aber Dead-by-Daylight-Publisher Behaviour Interactive, der bereits bewiesen hat, dass er ein Händchen für Multiplayer-Spiele hat. Auf der Steam-Wishlist belegt das Mittelalter-Koopspiel gerade Platz 11!

2. Kingmakers

1:00 Der Release-Termin von Kingmakers steht fest. Tausende Mittelalter-Ritter schreien vor Angst

Release : 8. Oktober 2025

: 8. Oktober 2025 Genre : Action/Strategie-Sandbox

: Action/Strategie-Sandbox Entwickler : Redemption Road

: Redemption Road Publisher: tinyBuild

Zugegeben: Kingmakers hat eine sehr eigene Interpretation des Mittelalters. Im Sandbox-Spiel könnt ihr nämlich erleben, wie das dunkle Zeitalter ausgesehen hätte, wenn Ritter mit Schwertern gegen ... nun, gegen AK-47, Motorräder, Hubschrauber und andere moderne Kriegstechnik gekämpft hätten.

Spielerinnen und Spieler reisen 500 Jahre in die Vergangenheit, um im mittelalterlichen England die Geschichte umzuschreiben. Jeder Kampf soll dabei in Echtzeit simuliert werden. Jeder der zig-tausenden Soldaten auf dem Schlachtfeld soll von einer sogenannten Multi-Thread-KI gesteuert werden. Dadurch werden Dinge wie Wegfindung und Entscheidungen, aber auch die Loyalität kontrolliert.

Gegen die (wahrscheinlich sehr verwirrten) Mittelalter-Ritter müsst ihr nicht alleine antreten. Ihr könnt im Online-Koop-Modus bis zu drei Freunde einladen, um Festungen mit Granaten zu sprengen. Neben den Action-geladenen Kämpfen müsst ihr auch eure übergreifende Strategie im Auge behalten. In der Taktik-Ansicht befehligt ihr Truppen, baut Befestigungen und plant eure nächsten Schritte.

Die überdrehte Mittelalter-Sandbox erscheint schon dieses Jahr am 8. Oktober. Auf der Steam-Wishlist befindet sich Kingmakers gerade auf Platz 12 der meistgewünschten Spiele.

3. Half Sword

0:58 Das mittelalterliche Schwert-Gekloppe von Half Sword landet auf immer mehr Steam-Wunschlisten

Release : 2025

: 2025 Genre : Simulation

: Simulation Entwickler : Half Sword Games

: Half Sword Games Publisher: Game Seer Publishing

Euch ist Kingmakers ein bisschen zu unglaubwürdig? Keine Sorge, dann könnte Half Sword genau das Richtige für euch sein. Bei dieser Kampfsimulation wird »Realismus« nämlich großgeschrieben.

Hier findet ihr viele historisch korrekte Waffen und Rüstungen aus dem 15. Jahrhundert und physikbasierte Kämpfe, die auch vor Blut und Gewalt nicht Halt machen. Ihr kämpft euch in Turnieren vom normalen Bürger zum Ritter hoch, indem ihr euer Schwert mit eurer Maus führt. Jeder Schlag soll sitzen und der Aufprall durch den Bildschirm spürbar sein.

Um die historische Authentizität zu garantieren, arbeitet das Entwicklerstudio mit echten Schwertkämpfern zusammen, die die HEMA-Technik (Historical European Martial Arts) beherrschen.

Auf Steam gibt es zwar noch kein genaues Release-Datum, dafür aber eine Demo zum Reinschnuppern. Auf der Steam-Wishlist befindet sich die Kampfsimulation aktuell auf Platz 20.

4. Anvil Empires

1:00 Anvil Empires zeigt erste Szenen aus seinen gigantischen Mittelalter-Schlachten

Release : tba

: tba Genre : MMO

: MMO Entwickler : Siege Camp

: Siege Camp Publisher: Siege Camp

Im MMO Anvil Empires müssen Spielerinnen und Spieler zusammenarbeiten, um die Online-Welt zu erobern und ihr eigenes Imperium aufzubauen. Kriegszüge sollen dabei gerne mal Wochen dauern, denn auf den Servern tummeln sich bis zu 1.000 Spieler gleichzeitig.

In gigantischen Echtzeit-Belagerungen stellt ihr eure Macht gegen andere Spieler-Fraktionen unter Beweis. Wenn euch das Ritterleben nicht so taugt und ihr beim Gedanken daran, an vorderster Front zu stehen, schlotternde Knie bekommt, dann könnt ihr auch Nachschubketten aufbauen oder die Truppen als Bauer und Jäger versorgen und unterstützen.

Ein Release-Datum gibt es noch nicht. Anvil Empire nimmt aktuell Platz 71 der meistgewünschten Steam-Spiele ein.

5. Alkahest

0:44 Neuer Alkahest-Trailer verspricht quasi Dark Messiah 2 und Fans fragen: »Ist das echt?«

Release : tba

: tba Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Entwickler : Push On

: Push On Publisher: HypeTrain Digital

Das Mittelalter-Fantasyspiel Alkahest zeigt in seinen Trailern beeindruckend flüssige Action-Kämpfe und die Leute fragen sich: »Kann das überhaupt echt sein?« Ob das Rollenspiel nach Release tatsächlich mit derart dynamischen Rangeleien in Ego-Perspektive überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Noch gibt es kein geplantes Veröffentlichungsdatum.

Als Sohn eines unbedeutenden Lords (schnief) erkundet ihr in Alkahest eine mittelalterliche Fantasy-Welt und nutzt die Umgebung, um Goblins und anderen Kreaturen ordentlich den Hintern zu versohlen. Alchemie bringt noch mehr Abwechslung in die Kämpfe: So könnt ihr Wurfmaterial, Waffenöl und andere Brauereien zusammenmischen. Natürlich warten auch wichtige Entscheidungen darauf, von euch getroffen zu werden.

Fans von Dishonored oder Dark Messiah of Might and Magic dürfte jetzt das Wasser im Mund zusammenlaufen. So geht es vielen, weshalb Alkahest auf Platz 76 der meistgewünschten Steam-Spiele landet.

Jetzt seid ihr dran: Ist bei den fünf Spielen etwas dabei, das eure Mittelalter-Gelüste stillen könnte? Oder sind euch die Ideen zu wild und ihr wünscht euch eine ganz andere Spielerfahrung? Kennt ihr vielleicht noch weitere spannende Mittelalter-Spiele, die es nicht in die Liste geschafft haben? Schreibt es uns unbedingt in die Kommentare.