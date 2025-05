Half Sword begeistert nicht nur HandOfBlood - dabei ist der neue Steam-Hit noch nicht mal erschienen

Der beliebte deutsche Streamer HandOfBlood testet den Kampfsimulator Half Sword.

Es gibt für alles einen Simulator - natürlich auch für mittelalterlichen Zweikampf. Half Sword versucht vor allem beim Realismus zu punkten; statt der Klinge müsst ihr die Maus »schwingen«. Dem deutschen Streamer HandOfBlood macht das sichtlich Spaß.

Was für ein halbes Schwert? Half Sword, beziehungsweise Halbschwert, ist eine Haltungstechnik aus dem Mittelalter, bei der die Klinge etwa in der Mitte mit der freien Hand gegriffen wird. So lassen sich verschiedene Würfe und Hebel anwenden, es sind aber auch kraftvolle und präzise Stiche aus nächster Nähe möglich.