Steam: Neues Feature könnte den Login bald viel einfacher machen

Es fühlt sich zweifellos gut an, die eigene Spielesammlung durch ein Zwei-Faktor-System geschützt zu wissen. Steam bietet dafür eine Mobile-App, die zeitlich begrenzte Codes generiert, um sich sicher einzuloggen.

Das System ist aber umständlich: Auf Steam Login-Daten eingeben, zur authentifizierten Mobile-App wechseln, dort per Passwort einloggen, den Steam Guard aufrufen, das einzigartige Passwort auf den Desktop übertragen, Login erfolgt. Schnauf.

Wie der SteamDB-Entwickler und Dataminer Pavel Djundik nun herausfand, stecken im Code von Steam neue Hinweise auf eine weitere Sicherheitsoption. Offenbar plant Valve einen Login per QR-Code. Das dürfte Teil vom Release des Handheld-PCs Steam Deck sein:

Auch ein Bild fand der Dataminer in der Steam-Beta:

Was verrät der Fund auf Steam?

Die Codeschnipsel zeigen offenbar Texte, die Nutzern ausgespielt werden sollen. Die deuten darauf hin, dass es zwei Optionen geben wird: Klassischer Login per Konto-Name oder per QR-Code. Dann müsste man lediglich in der Mobile-App eingeloggt sein, den QR-Code scannen und wird daraufhin automatisch bei Steam angemeldet.

Wie sich das ausgestaltet, müssen wir jedoch abwarten. Es liegt auch im Bereich des Möglichen, dass das Feature überhaupt nicht erscheint und lediglich zu Testzwecken verwendet wird. Der Fund ist aber allemal interessant, besonders für Nutzer, die von dem bisherigen Verfahren eher genervt sind.

Steam im Wandel

Steam durchläuft bereits seit längerem eine Neugestaltung der Benutzeroberfläche. So wurde zunächst die Spiele-Bibliothek modernisiert, anschließend folgte eine intuitivere Download-Oberfläche. Auch Spielen auf Steam während des Downloads könnte bald möglich werden.

Insbesondere für Steam Deck stellt Valve nun diverse Funktionen auf den Prüfstand. Falls das neue QR-Code-Feature sowohl für Steam Deck als auch die Desktop-Version von Steam erscheint, steht Nutzern künftig ein potenziell schnellerer und bequemerer Weg zur Verfügung, um sich einzuloggen.

