»Das schlechteste Steam Next Fest überhaupt« - Spieler sind sauer und der Schuldige ist schnell gefunden

Das Thema KI wird auch bei Spielen immer präsenter und stößt auf massive Kritik in der Community.

Auf Reddit machen aktuell viele Spieler ihrem Ärger über das aktuelle Steam Next Fest Luft, das vom 15. bis 22. Juni läuft. Schuld ist eine Vielzahl von KI-Inhalten, die bei zahlreichen Demos und Spielen zum Einsatz kamen.

Während manche Spiele wie dieses mit dem vielsagenden Namen Farm zumindest offiziell nur ihr Keyart generieren lassen, setzen andere wie der Boxing Life Simulator auf weitreichenderen KI-Support bei visuellen oder spielerischen Ingame-Elementen.

Überall nur KI-Schrott

Das sorgt für reichlich Kritik bei Reddit und Co. - so schreibt etwa Nutzer Miamithrice69, dass es das schlechteste Steam Next Fest sei, dass er oder sie je gesehen habe. Alles sei voller KI-Müll :

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So viel KI-Mist. Sogar die Namen klingen nach KI. Das ist das seelenloseste und langweiligste Next Fest aller Zeiten. Ich meine, mal ehrlich, ein Spiel namens ›Farm‹? So viele Spiele sehen aus, als hätte man gerade noch das Nötigste getan, damit sie sich ›Spiel‹ nennen dürfen, und sie dann einfach auf Steam geworfen.

Dahinter scheint nicht nur ein vages Gefühl zu stecken. Ein weiterer Post mit über 1.400 Upvotes zitiert die Kollegen von Eurogamer auf Reddit. Demnach sollen über 1.000 Spiele und Demos, die Teil des Steam Next Fests sind, irgendeine Form von KI-Disclaimer führen. Dabei kann es sich um zusätzliche Marketing-Inhalte wie die oben erwähnten Keyarts, aber eben auch (optische) Ingame-Elemente oder gar vollständig generierte Spiele handeln.

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Große Hilfe oder große Gefahr? Ein heiß diskutiertes Thema

Nutzer badassbolsac stimmt dem vernichtenden Urteil aus dem ersten Post zu:

Das stimmt, 90 Prozent der Spiele sind beschissene Assets-Flips, wenn sie nicht offensichtlich KI-generierte Bilder nutzen.

Auch RemarkablePassage468 sieht es darunter eher negativ:

5.000 Spiele. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Heuhaufen mindestens 10 gute Games dabei sind. Das Schwierige ist, sie zu finden!

User Nickulator95 merkt zudem an, dass sich die Hinweise oft nur auf generative KI beziehen. Ob und wie KI als Hilfsmittel bei der Entwicklung selbst zum Einsatz kam, stehe noch auf einem ganz anderen Blatt. Für ihn stehe fest, dass die meisten Entwickler sich schon jetzt in irgendeiner Form von KI-Tools bei der Arbeit unterstützen lassen würden.

Dass ein Spiel komplett durch KI generiert wird, kommt deutlich seltener vor, ist aber nicht unmöglich:

2:11 100 Prozent KI-Spiel: Für GameStar Survivors haben wir keine einzige Zeile Code geschrieben

Autoplay

Nicht jeder sieht die Situation aber so schwarz. Phailyur betont in seinem oder ihrem Kommentar etwa, dass es eben eine Zeit dauere, bis solche Spiele herausgefiltert werden können:

Ich bin mir sicher, dass die Spiele, für die sich echte Menschen wirklich interessieren, ab morgen im Scheinwerferlicht stehen.

Noah_BK stimmt zwar zu, dass das aktuelle Steam Next Fest nicht ganz überzeugen kann, stellt aber auch einige persönliche Highlights vor, die für ihn oder sie trotz allem einen Blick wert seien - etwa das völlig überraschend auf dem Summer Game Fest enthüllte 1666: Amsterdam oder Valor Mortis, ein First-Person-Soulslike von den Ghostrunner-Machern. Wer nach Gold suche, würde trotz allem immer noch fündig werden - auch wenn man aktuell eben etwas gründlicher suchen müsse.

Das Thema KI und Spiele bleibt hitzig diskutiert - egal, ob es um generierte Assets und Artworks oder um den Einsatz als Hilfsmittel geht, etwa beim Programmieren. Während manche es gelassen sehen und hoffen, dass Programmierer, Künstler und andere wichtige Entwicklerrollen so entlastet werden, fürchten andere, dass kreative so Arbeit viel an Wertschätzung und Qualität verliert.

Immer wieder kochen deshalb Diskussionen hoch, so wie jüngst beim Soulslike Lies of P 2 und beim Remake Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Schon beim letzten Steam Next Fest wurde zudem auch das Thema KI und KI-Spiele heiß diskutiert. Die entsprechenden Artikel verlinken wir euch gleich hier ein Stück weiter oben.