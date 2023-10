Bei Steam läuft gerade ein außergewöhnlicher Sale, hier die besten Angebote

Bei Steam gibt's gerade viele Rabatte auf ungewöhnliche Spiele.

Steam hält neben den großen Sales des Jahres auch regelmäßig kleinere Aktionen ab. Gerade läuft eine davon, die wir euch unbedingt vorstellen wollen – denn unter euch gibt es ja zahlreiche Technik-Fans! Genau an die wendet sich der Sale, der anlässlich des Ada Lovelace Day stattfindet. Wir haben die besten Angebote für euch rausgesucht.

Wer ist Ada Lovelace? Lovelace war eine englische Schriftstellerin, Mathematikerin und eine Vorreiterin der Computertechnik. Am zweiten Dienstag des Oktober findet ihr Gedenktag statt, an dem auf die zahlreichen wichtigen Beiträge von Frauen für Naturwissenschaften und Technik aufmerksam gemacht werden soll. Dieses Jahr fällt das auf den 10. Oktober 2023.

Das steckt im Programmierer-Sale

Bis wann läuft der Sale? Die Aktion geht noch bis einschließlich 10. Oktober.

Was ist im Angebot? Vor allem Spiele, die entweder was mit Technik, (Spiel)Programmierung, Ingenieur-Meisterleistungen oder Mathematik zu tun haben. Eine gute Gelegenheit also, sich mal bei Simulationen, Programmier-Tools und Aufbauspielen nach Rabatten umzuschauen!

Neben Sonderpreisen auf Spiele gibt’s auch einige interessante Demos. Falls ihr Platz auf der Wunschliste habt, spielt ruhig mal unverbindlich in ein paar rein.

Eine Auswahl von spannenden Spielen im Sale

2:18 Clanfolk: Diese historische Lebens-Sim spielt in den Highlands von Schottland

Ihr sucht nach dem Komplettprogramm? Na klar: Zur kompletten Steam-Aktion mit allen Rabattangeboten und verfügbaren Demos geht’s hier entlang.

Ist im aktuellen Programmierer-Sale was für euch dabei? Habt ihr bei Steam vielleicht ein nützliches Programm gefunden, das ihr nutzt? Oder freut ihr euch vor allem über die Aufbau- und Simulationsspiele, die gerade rabattiert sind? Schreibt uns gern in die Kommentare, ob ihr zugeschlagen habt oder auf welche Rabatte ihr noch sehnsüchtig wartet.