Im Vorfeld der E3 2021 platzen die Releases der Woche zwar nicht aus allen Nähten, zwischen all den üblichen Hentai- und Scam-Spielen finden sich auf Steam aber dennoch ein paar echte Schmankerl - vor allem für Fans von Mittelalterspielen und Shootern.

Außerdem bekommt Nintendos Animal Crossing auf dem PC Konkurrenz: Hokko Life startet in den Early Access - eine Lebenssimulation, die sich gar nicht erst die Mühe macht, das Vorbild zu kaschieren. Ähnlich wie Temtem für Pokémon ist Hokko Life schlicht ein PC-Klon von Animal Crossing. Aber hey, schon Star Wars lehrte uns: Klone sind immerhin besser als Droiden.

Neben unserem Highlight der Woche findet ihr die übrigen neuen Releases auf Steam (und Epic) weiter unten. Viel Spaß beim Stöbern und schreibt uns eure Favoriten natürlich gerne in die Kommentare.

Highlight der Woche: Going Medieval

Darum geht's: Eine Mittelaltersiedlung inmitten einer harschen Wildnis hochzuziehen und den Dorfbewohnern beim Überleben zu helfen - dieses Aufbaustrategie-Konzept sehen wir seit Jahren in diversen Spielen, angefangen beim grandiosen Banished. Doch Going Medieval würzt die Formel mit einer ganz eigenen Note. Wie in Minecraft können eure Dorfbewohner die gesamte Welt transformieren.

Ihr könnt eure eigene Burg Block für Block selbst gestalten, gigantische Höhlensysteme formen oder hölzerne Wälle gegen einfallende Banditen hochziehen. Denn das Überleben ist in Going Medieval eine große Herausforderung: Nachdem die Pest in England fast die gesamte Bevölkerung dahingerafft hat, muss euer kleines Volk in der Wildnis gegen Naturkatastrophen, Banditen, wilde Tiere und Hungersnöte bestehen.

Going Medieval startet im Early Access: Ab dem 1. Juni 2021 könnt ihr Going Medieval im Early Access ausprobieren. Im Spiel enthalten sind bereits grundlegende Mechaniken, also Rohstoffabbau, Bau-Features, Kämpfe. Außerdem simuliert das Spiel jetzt schon das physische Altern von Flora wie Fauna. Bäume reifen von Setzlingen zu dicken Stämmen, sterben mit der Zeit aber auch. Zur Faszination von Going Medieval gibt es außerdem einen nervenaufreibenden Erlebnisbericht aus unserer Plus-Redaktion:

18 19 Mehr zum Thema In Going Medieval kämpft die GameStar ums Überleben

Weitere spannende Releases der Woche

Going Medieval ist natürlich nicht das einzige spannende Spiel, das diese Woche erscheint. Gehen wir die wichtigsten Kandidaten mal durch. Am Montag, den 31. Mai, kommt tatsächlich kein spannendes Spiel raus, also wundert euch nicht, dass wir erst mit dem 1. Juni einsteigen.

Ab Dienstag, 1. Juni 2021

Going Medieval: Mittelalter-Überlebenssimulation, die für Genre-Fans all die richtigen Knöpfchen drücken dürfte. Erscheint auf Steam und Epic.

Necromunda: Hired Gun: Ziemlich vielversprechender Shooter im Warhammer-Universum.

Ghosts 'n Goblins Resurrection: Neuauflage des legendär harten Mittelalter-Plattformers.

Ab Mittwoch, 2. Juni 2021

Hokko Life: Von welchem Spiel sich diese Überlebenssimulation inspirieren lässt, wird uns immer ein Rätsel bleiben. Erscheint vorerst in Steams Early Access.

Anima: The Reign of Darkness: Düsterer Diablo-Klon, bei dem ihr aber in jedem Fall die Steam-Reviews abwarten solltet.

Ab Donnerstag, 3. Juni 2021

The Last Spell: Gnadenloses Fantasy-Taktik-Rollenspiel, in dem ihr eure Festung vor Feinden beschützen müsst.

Until We Die: Ihr mögt Metro 2033? Dann schaut euch Until We Die mal an.

Wing of Darkness: Ein Mech-Luftkampf-Shooter. Sieht ganz interessant aus.

Ab Freitag, 4. Juni 2021

Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Fortsetzung der Scharschützen-Sandbox. Könnte ziemlich cool werden.

Motorcycle Mechanic Simulator 2021: Prologue: Mechaniker-Simulationen sind gerade voll im Trend. Die kostenlose Demo zum Motorrad-Schrauber-Spiel erscheint am Freitag.

Monatsvorschau für Juni 2021

Jenseits dieser Woche erscheinen im Juni 2021 natürlich noch weitere interessante Spiele. Einen guten Überblick verschafft ihr euch mit unserer Video-Monatsvorschau:

Werdet ihr eines der Spiele ausprobieren? Oder wartet ihr lieber ab, bis das Jahr noch dickere Fische ans Ufer spült?