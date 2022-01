Zum Jahresstart 2022 herrscht noch immer Release-Ebbe, doch ein Genre stellt sich in die Brandung und sorgt für ganz eigene Wellen: die Shooter. Okay, die Wellen fallen jetzt ein bisschen überschaubarer aus als bei Triple-A-Blockbustern wie Battlefield 2042 ... aber das ist vielleicht gerade nach Battlefield 2042 gar keine so schlechte Idee. Keep it simple, keep it safe.

Letzte Woche platzierte sich beispielsweise Rainbow Six Nicht-mehr-Quarantine-sondern-Extraction richtig stark auf dem Feld: Das Spiel reißt keine Innovationsbäume aus, aber bietet eine richtig spaßige Koop-Erfahrung für bis zu drei Shooter-Fans, die Lust auf ein paar Ründchen Zombie-Geballer haben. Ihr könnt Operatoren leveln, Sachen freischalten und unser GameStar-Test zu Rainbow Six Extraction zeigt sich ziemlich begeistert.

Auch diese Woche gibt's neues Shooter-Futter, ebenfalls auf eher kleinerer Flamme. Außerdem noch einen Strategie-Geheimtipp, den ihr zumindest mal auf dem Schirm behalten könnt.

Highlight der Woche: Serious Sam: Siberian Mayhem

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Croteam | Release: 25. Januar 2022 | Plattformen: PC, PS5

Serious Sam: Siberian Mayhem will überhaupt kein Triple-A-Bombast sein, denn das Standalone-Addon zu Serious Sam 4 kostet bloß 20 Euro und will euch eine sehr simple Erfahrung bieten: euch mit Pumpgun, Raketenwerfer und Lasergewehr durch die sibirische Ödnis zu schießen und Horden von Aliens mit trashigen Fremdschäm-Sprüchen über den Haufen zu ballern. Easy.

Das erste Gameplay sieht ein bisschen nach unpoliertem Trash-Shooter aus, aber Serious-Sam-Fans wissen, was sie erwarten können und was nicht. Siberian Mayhem wird vor allem eine kurzweilige Erfahrung, in der sich der Feind mit Masse statt Klasse auf euch wirft - und ihr nach dem Abspann das Gefühl habt, dass eure Bizeps ein bisschen gewachsen ist.

Weitere spannende Releases der Woche

Die restlichen Releases halten sich im Rahmen, aber ein paar Überraschungen gibt's dann doch. Zum Beispiel kehrt Ancient Wars Sparta zurück! Kennt das noch wer? Wir schon.

Montag, 24. Januar 2022

Hidden Deep: Düsteres Horror-Metroidvania aus dem Publishing-Haus von Daedalic. Inspiriert von Alien und Das Ding (dem Film, nicht dem Radiosender), spielt allerdings in einer Unterwasser-Anlage.

Dienstag, 25. Januar 2022

Serious Sam: Siberian Mayhem: Alleine lauffähiges Addon zu Serious Sam 4. Aliens, dicke Waffen, dumme Sprüche - und Schnee.

Grit: Ein Wild-West-Battle-Royale startet in den Early Access und die ersten Bilder sehen echt nicht schlecht aus.

Mittwoch, 26. Januar 2022

Cogen: Sword of Rewind: Rasantes Actionspiel, das euch beim Sterben immer ein paar Sekunden zurückspulen lässt, um den Flow nicht zu unterbrechen.

Donnerstag, 27. Januar 2022

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2: Falls ihr Gunvolt Chronicles nicht kennt, aber das alte Mega Man X liebt, dann ändert das! Gunvolt Chronicles hält seit Jahren das rasante 2D-Action-Gameplay am Leben.

Rugby 22: Am Donnerstag kommt der neueste Teil der Rugby-Simulation. Aber glaubt uns, Baseball ist cooler:

Freitag, 28. Januar 2022

Ancient Wars Sparta: Definitive Edition: Das Echtzeitstrategiespiel, an das sich niemand mehr erinnert, kehrt zurück. Aber Sparta war echt cool, ihr könnt eigene Spartiaten im Editor erstellen, es hatte eine Physik-Engine und, und, und. Die Definitive Edition soll um weitere Völker, Auflösungen und Co. erweitert werden.

Haben wir spannende Releases vergessen? Schreibt uns eure Favoriten gerne in die Kommentare.