Steam: Im August erscheinen 11 neue Spiele, die ihr auf dem Schirm haben solltet

Das Jahr 2023 ist spielemäßig ein dickes Brett. In kaum einem vergangenen Jahr erschienen so viele hitverdächtige Titel in so kurzer Abfolge wie in diesem Jahr. Allein der September wartet mit mächtigen Namen wie Starfield, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty und Payday 3 auf.

Aber noch ist es nicht so weit. Denn vor dem September kommt ja erstmal der August. Und auch der hält einige echte Highlights und versteckte Edelsteine für euch bereit. Wir verraten euch, welche das sind und wann sie erscheinen.

#1: Baldur's Gate 3

1:11 Baldur's Gate 3: Das epische Abenteuer entfaltet sich im Release-Teaser

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Larian Studios | Veröffentlichung: 3. August

Der erste Eintrag auf dieser Liste dürfte die wenigsten von euch überraschen, den Baldur’s Gate 3 ist wohl unbestritten der meisterwartete Titel des Monats - und erscheint schon heute.

Das neue Spiel der Divinity-Macher führt euch nach über 100 Jahren zurück in die Stadt Baldur's Gate. Dort starten Illithiden einen Großangriff auf die Vergessenen Reiche: Die sogenannten Gedankenschinder mit dem Tentakelbart können schweben, mächtige Zaubersprüche wirken und verwandeln Menschen mit einer Seuche in Nachwuchs. Außerdem wollen sie alle anderen Lebewesen versklaven.

Baldur's Gate 3 nutzt fünfte Edition der D&D-Regeln (Dungeons & Dragons). Im Single- und Multiplayermodus schart ihr bei Baldur's Gate 3 eine vierköpfige Heldengruppe um euren Hauptcharakter. Welche Begleiter die besten sind, lest ihr hier. Anders als in den Vorgängern werden Kämpfe in Baldur's Gate 3 rundenbasiert ablaufen.

#2: Gord

8:34 Gord - Vorschau-Video zum Strategiespiel von Witcher-Entwicklern für Witcher-Fans

Genre: Aufbau-Strategie | Entwickler: Covenant | Veröffentlichung: 8. August

Gord ist ein Aufbauspiel in einer sehr düsteren Fantasywelt. Hier scheint eigentlich nie die Sonne und im Wald tummeln sich blutdürstige Monster. Wir müssen im Auftrag des Königs ein Fort errichten, und den dunklen Wald erkunden. Dafür bauen wir Häuser, sammeln Ressourcen und nehmen neue Bewohner auf.

Die Untertanen haben verschiedene Stärken und müssen klug verteilt werden. Außerdem kann es passieren, dass die Schrecken des Waldes zu psychologischen Schäden führen. Gord wird von dem polnischen Entwickler Covenant entwickelt, das von einem Witcher-Entwickler gegründet wurde.

#3: Atlas Fallen

5:15 Atlas Fallen: Das Action-Rollenspiel präsentiert im ausführlichen Trailer sein Kampfsystem

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Deck 13 Interactive | Veröffentlichung: 10. August

Atlas Fallen ist das neueste Action-RPG der deutschen Entwickler und The Surge-Macher Deck 13. Das Fantasy-Spiel entführt uns in eine Welt, in der die Menschheit von einem gnadenlosen Sonnengott dominiert wird, der die Energie des Planeten verschlingt.

Mit Hilfe eines magischen Handschuhs können wir Sandmagie benutzen und verschiedene Waffen heraufbeschwören. Doch wird das reichen, um dem Sonnengott die Stirn zu bieten? Atlas Fallen bietet offenere Areale und mehr Fokus auf die Erzählung als die vorherigen Spiele des Entwicklers.

#4: Sengoku Dynasty

1:30 Sengoku Dynasty: Rollenspiel-Mix mit Städtebau und Open World zeigt neues Gameplay

Genre: Aufbau-Rollenspiel | Entwickler: Superkami | Veröffentlichung: 10. August

In Sengoku Dynasty baut euch ein Leben während der Sengoku-Periode auf; also dem japanischen Spätmittelalter. Wie bei den anderen Titeln der Dynasty-Reihe handelt es sich um eine Mischung aus mehreren Genres. Einerseits müsst ihr Nahrung sammeln um zu überleben, könnt aber auch wie in einem Aufbauspiel eine ganze Siedlung errichten. Gleichzeitig verbessert ihr euren Charakter und müsst euch um eure Nachfolge bemühen. Alles aus der Ego-Perspektive.

Als einziger Teil der Reihe bietet Sengoku Dynasty von Anfang an einen Multiplayer-Modus und für Einzelspieler eine Storykampagne. Ein finales Releasedatum ist noch nicht bekannt; am 10. August geht das Spiel in den öffentlichen Early Access.

#5: En Garde!

1:00 En Garde! - Actionspiel mit Fechtkampf-Elementen angekündigt

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Fireplace Games | Veröffentlichung: 16. August

Im Action-Adventure En Garde! begebt ihr euch als Abenteurerin Adalia de Volador auf eine Reise voller Schwertkämpfe. Der Degen steht hier wirklich im Mittelpunkt; ihr müsst lernen, mit eurer Waffe umzugehen. Parieren, Konter, Ausholen und Co. sind alles wichtige Dinge, die ihr im Kampf zur richtigen Zeit nutzen müsst, um die Oberhand zu behalten. Dabei soll jeder Gegner eine echte Herausforderung sein.

Das Spiel nimmt sich dabei allerdings nicht bierernst. Ihr könnt euch hier auch auf eine ganze Ladung Humor und Satire einstellen. Kollege Fabiano findet, mehr Leute sollten En Garde! auf dem Schirm haben.

#6: Shadow Gambit: The Cursed Crew

8:03 Shadow Gambit angespielt - So sieht das nächste Echtzeittaktik-Highlight in Bewegung aus

Genre: Echtzeit-Taktik | Entwickler: Mimimi Games | Veröffentlichung: 17. August

Willkommen in der Karibik, hier gibt es jede Menge Magie, Geisterpiraten - und spannende Echtzeit-Taktik. Denn genau diesem Genre gehört Shadow Gambit: The Cursed Crew an, das neue Spiel von Mimimi Games. Nach Shadow Tactics und Desperados 3 entwickelt das deutsche Studio sein Erfolgskonzept beständig weiter, diesmal kämpft ihr mit untoten (aber im Zweifelsfall wiederbelebbaren) Geisterpiraten gegen eine böse Inquisition.

Dazu müsst ihr unzählige Puzzle-artig aufgereihte Widersacher ausschalten, ohne entdeckt zu werden. Die magischen Fähigkeiten der acht spielbaren Charaktere helfen euch dabei, möglichst wenig Lärm zu verursachen und den Sichtkegeln der Wachen fernzubleiben. Eure Truppe baut ihr im Laufe der Singleplayer-Kampagne auf. Der Feldzug ist nicht-linear; abseits wichtiger Hauptmissionen entscheidet ihr selbst, welche Route ihr als nächstes nehmt.

#7: Immortals of Aveum

4:19 Immortals of Aveum: Der Magie-Shooter zeigt in 4 Minuten, womit er euch begeistern will

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Ascendant Studios | Veröffentlichung: 22. August

Call of Duty... nur mit Drachen und Magie. Das ist der Grundgedanke hinter Immortals of Aveum. Der Shooter von jungen Studio Ascendant kombiniert bekanntes Shooter-Gameplay mit Zauberkräften und schickt euch in ein vom Krieg gezeichnetes Fantasy-Universum, in dem diverse Fraktionen um die Kontrolle über die Magie selbst kämpfen.

Kampfmagier Jak wird von den namensgebenden Immortals, einer Art Special Forces, rekrutiert, um den fiesen Schurken Sandrakk zu stoppen, der das friedliche Königreichs Lucium bedroht. Die Story dient aber nicht nur als Kulisse, um Horden von Gegnern wegzubrutzeln, sondern steht klar im Zentrum von Immortals of Aveum.

#8: Crusader Kings 3: Wards & Wardens

15:29 Crusader Kings 3 im Test - Wenn ihr noch nie Paradox gespielt habt - tut es jetzt! - Wenn ihr noch nie Paradox gespielt habt - tut es jetzt!

Genre: Strategie | Entwickler: Paradox | Veröffentlichung: 22. August

Mit dem DLC Wards & Wardens brechen dunkle Zeiten für eure Kinder in Crusader Kings 3 an. In der Erweiterung könnt ihr diese als Geiseln an andere Herrscherhäuser schicken, um beispielsweise einem Friedensvertrag mehr Nachdruck zu verleihen.

Die Geiseln sind in der Regel noch recht jung und wachsen dann an einem fremden Hof auf. Geiseln müssen allerdings nicht zwanghaft ein furchtbares Leben führen. Je nach Gastgeber können sie fast wie ein eigenes Kind großgezogen werden. Natürlich besteht aber auch jederzeit die Gefahr, dass die Geiseln, ob aus Willkür oder politischer Ambition, den Tod finden.

#9: Blasphemous 2

0:59 Das albtraumhafte Soulslike Blasphemous enthüllt nach dem Steam-Erfolg seinen Nachfolger

Genre: Plattformer | Entwickler: The Game Kitchen | Veröffentlichung: 24. August

In Blasphemous 2 begleitet ihr erneut den Büßer, der nach den Ereignissen des ersten Teils erneut den Kampf gegen eine übernatürliche Entität aufnehmen und dafür wieder eine mysteriöse Welt voller Geheimnisse und mächtiger Bosse erkunden muss.

Die Fortsetzung gibt euch dafür neue Waffen und verbesserte Fähigkeiten an die Hand, um euch im Kampf gegen die zahlreichen Abscheulichkeiten zu wehren. Dazu gibt es zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten und ihr könnt gar einzigartige Waffen entdecken, die neue taktische Möglichkeiten zulassen.

#10: Armored Core 6: Fires of Rubicon

13:47 Hier sind 13 Minuten offizielles Gameplay aus Armored Core 6, dem neuen Spiel der Elden-Ring-Macher

Genre: Action | Entwickler: FromSoftware | Veröffentlichung: 25. August

Bei der Armored Core-Reihe hat sich schon lange nichts mehr getan. Der letzte Teil erschien vor etwa zehn Jahren. Das soll sich nun mit Armored Core 6: Fires of Rubicon ändern. Entwicklerstudio FromSoftware, auch bekannt für die Dark Souls-Reihe, belebt das Armored Core-Franchise mit einem Reboot wieder.

Kollege Sören Diedrich konnte sich das Mecha-Action-Feuerwerk bereits ausgiebig ansehen und kam zu dem Schluss, dass hier ein atemberaubendes Spektakel auf uns zukommt. Allerdings ist das Spiel nichts für Gelegenheitszocker, wie für FromSoftware-Titel üblich, ist auch Armored Core 6 bockschwer. Wer die japanischen Kampfroboter dagegen über alles liebt, der kommt hier voll auf seine Kosten.

#11: Trine 5: A Clockwork Conspiracy

1:45 Trine 5: Das Fantasy-Koop-Spiel gibt ein Lebenszeichen von sich, hier der neue Gameplay-Trailer

Genre: Adventure | Entwickler: Frozenbyte | Veröffentlichung: 31. August

Der fünfte Teil der Rätselreihe setzt genau da an, wo Trine 4 aufhörte. Abermals erleben die drei Helden ein großes Abenteuer und müssen ihre besonderen Fähigkeiten kombinieren, um jede Menge Physikrätsel zu lösen, Gegner zu besiegen und Bosse zu bezwingen.

Die drei Helden Pontius, Amadeus und Zoya könnt ihr entweder alleine steuern oder mit bis zu drei Freunden im Koop. Neu sind diesmal begrenzte Leben für jeden Helden, kosmetische Outfits und besondere Quests, mit denen die Charaktere neue Fähigkeiten freischalten.

Eure Meinung ist gefragt: Ist im August etwas für euch dabei oder spart ihr bereits für Starfield und Payday 3 im nächsten Monat? Was ist euer lieblingsspiel im August? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.