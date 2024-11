Steam-Reviews von Hunt: Showdown schlittern in den gelben Bereich, Entwickler zieht Notbremse

Hunt: Showdown startete Ende 2024 eine Content-Offensive. Dabei ging technisch aber auch viel zu Bruch.

Bei Hunt: Showdown ist die Stimmung in der Community nicht gerade toll. Seit dem großen 1896-Update im August 2024 häufen sich Beschwerden und negative Reviews. Das liegt weniger am neuen Content – die neue Map wurde geradezu mit Lob überschüttet – sondern vor allem an technischen Problemen.

Bugs, Abstürze, Performance-Probleme und vor allem das grotesk verschlimmbesserte Menü des Spiels sorgten für Frust, der sich inzwischen deutlich sichtbar in den Steam-Bewertungen niederschlägt.

Zuletzt rutsche sogar die Gesamtwertung der letzten 30 Tage mit nur noch 44 Prozent positiven Stimmen in den gelben Bereich »Ausgeglichen« (der Gesamtwert liegt nach wie vor bei »Größtenteils positiv«).

Jetzt reagiert Crytek mit einem Plan.

Neuer Content? Erstmal ausgesetzt!

In einem offiziellen Update-Post räumt Entwickler Crytek ein, dass ein Service-Titel wie Hunt zwar eine Roadmap mit Ausblick auf neue Inhalte brauche, im Moment aber die Behebung der technischen Probleme im Vordergrund stehe.

Daher habe man einen Plan in Bewegung gesetzt: Die ersten beiden großen Updates 2025 werden sich demnach ausschließlich mit dem Beheben von Bugs, der Verbesserung der UI und Kundenzufriedenheit befassen.

Weiter heißt es:

Wir betreiben großen Aufwand, um die Stabilität und Performance zu verbessern, lang bestehende Bugs zu beseitigen und das Interface zu verbessern […] und diese Dinge werden zum Start des neuen Jahres Vorrang vor neuen Waffen, neuen Mechaniken und Events haben.

Roadmap 2025 kommt

Zuletzt hatte Hunt in Sachen Event-Frequenz deutlich angezogen und mit dem Hellborn-Monster, mehreren Battle Passes und einer neuen Open World mächtig Content nachgelegt.

Es klingt ganz so, als sei diese Phase nun vorerst vorbei – zugunsten von tiefgehenden Reparaturarbeiten.

Zugleich fragen sich viele Spieler, welche neuen Inhalte für 2025 geplant sind. So halten sich seit mehreren Monaten hartnäckige Gerüchte über einen neuen Endboss. Crytek selbst hatte neue Wettereffekte und Mechaniken in Aussicht gestellt.

Jetzt müssen sich Hunt-Fans jedoch in Geduld üben: Crytek verspricht zwar, definitiv noch eine Roadmap für 2025 veröffentlichen zu wollen. Die wird sich fürs Erste aber auf die Stabilisierung von Hunt fokussieren.