97 Prozent positiv auf Steam: Riesenhit Dead Cells bekommt einen geistigen Nachfolger derselben Entwickler

Windblown setzt auf einen farbenfrohen Comic-Look, aber lasst euch davon nicht täuschen.

Der Indie-Hit Dead Cells wird häufig genannt, wenn es um die besten kleinen Spiele auf Steam geht. Immerhin kann er dort mit etwa 140.000 positiven User-Reviews prahlen, was für eines der besten Roguelikes der letzten Jahre spricht. Im GameStar-Test konnte Dead Cells ganze 80 Punkte abstauben. Mit seinem enorm hohen Tempo und den actionreichen Kämpfen hat sich das Spiel einen Namen gemacht. Die zwar pixelige, aber sehr stilvolle Optik rundet das stimmige Gesamtbild wundervoll ab.

Während der Game Awards 2023 hat das Studio hinter Dead Cells jetzt endlich einen Quasi-Nachfolger angekündigt. Nein, nicht Dead Cells 2, sondern Windblown. Ein völlig neues Roguelike in einer neuen Welt und mit einer neuen Optik. An den Kernstärken des Vorgängers im Geiste hat sich aber wenig geändert.

1:39 Windblown wird ein neues Highspeed-Roguelike der Dead-Cells-Entwickler

Das ist Windblown

Wie schon bei Dead Cells soll auch Windblown wieder extrem schnelle Gefechte anbieten, in denen ihr vor allem dank blitzschneller Dashs den Angriffen eurer Gegner entgeht und dann effektvoll zurückschlagt. Dieses Mal könnt ihr aber in alle möglichen Richtungen hüpfen, denn Windblown wird ein 3D-Spiel, das auf eine isometrische Kamera-Perspektive setzt.

Inhaltlich erwacht ihr in der Rolle sogenannter Leaper auf einer Arche inmitten eines gewaltigen Vortex. Leaper sind kleine, anthropomorphe Tierwesen, wie etwa Echsen, Fledermäuse oder Axolotl. Das klingt putzig und die Welt ist auch ebenso bunt wie comicartig, doch zumindest gemessen am ersten Trailer geht es trotzdem ganz schön blutig zu.

Auch wenn man es Windblown nicht sofort ansieht, steckt noch viel von Dead Cells in dem Spiel.

Zumal das Sterben wie in vielen Roguelikes eine entscheidende Rolle spielt. Um die mächtigen, roboterähnlichen Bossgegner und ihre Handlanger zu besiegen, müsst ihr die Erinnerungen eurer vorherigen Leben einsammeln und könnt damit immer stärker werden oder spontan euren Build ändern.

Stellt euch also auf viele Tode und gefährliche Gegner ein. Falls es mal zu schwer sein sollte, könnt ihr aber auch bis zu drei Freunde um Hilfe bitten und dann im Koop losziehen.

Ein Release-Datum hat das neue Spiel noch nicht, doch 2024 soll es in den Early Access gehen.

Was ist eure Meinung zu Windblown? Seid ihr Fans von Dead Cells und freut euch darauf, dass in naher Zukunft ein Nachfolger im Geiste seinen Release feiert? Oder konntet ihr bislang mit Dead Cells eher weniger anfangen und freut ihr euch dann trotzdem auf Windblown oder kann auch dieses Spiel euch nicht überzeugen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!