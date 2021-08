Im Steam Sale sind gerade 20 spannende Spiele stark reduziert

Diese Woche ist die Midweek Madness tatsächlich extrem vollgepackt. Es gibt Dutzende reduzierte Spiele auf Steam, beispielsweise die komplette Call-of-Duty-Serie (die wir hier aber ausklammern, weil die spärlichen 25-Prozent-Rabatte für so alte Spiele einfach ein bisschen mager sind). Damit ihr in diesem Wust aus Angeboten die spannendsten Kandidaten rauspicken könnt, reduzieren wir den Pool auf 20 redaktionelle Empfehlungen.

Als »Honorable Mention« sollen trotzdem noch ein paar Rabatte erwähnt werden: Stark reduziert sind beispielsweise Deus Ex, Deponia und andere Daedalic-Adventures, Supreme Commander, die alten Thief-Teile, sämtliche Sonic-Spiele, sämtliche Worms-Spiele und alle Borderlands-Teile. So, und nun ans Eingemachte.

Highlight der Woche: Elex

Genre: Rollenspiel | Release: 17. Oktober 2017 | Entwickler: Piranha Bytes | Plattformen: PC, PS4, Xbox One | GameStar-Wertung: 85 | Preis: 10 Euro (um 80 Prozent reduziert) | Gilt bis: 5. August, 19 Uhr

Ein Großteil der GameStar-Community liebt Gothic, Piranha Bytes - und damit auch Elex. Das Postapokalypse-Science-Fiction-Fantasy-Rollenspiel vermischt nicht nur diverse Genres, sondern erbt auch die Stärken der alten Gothic-Spiele: Als absoluter Niemand kämpft ihr euch durch eine harsche Welt mit zum Schneiden dichter Atmosphäre, wehrt euch gegen mörderische Monster und entscheidet selbst, welcher der Fraktionen ihr euch anschließen wollt.

Elex lebt klassische Fantasy-Tugenden: Ihr absolviert Quests, pumpt Punkte in die Talente, die ihr lernen wollt und erkundet eine riesige Open World voller spannender Geheimnisse und Geschichten. Anders als in Gothic seid ihr nicht aufs Schwert beschränkt, sondern könnt auch mit Plasmagewehr feuern. Für 10 Euro lohnt sich das Rollenspiel allemal - vor allem im Hinblick auf den Nachfolger.

Auch wenn das Release-Datum von Elex 2 derzeit noch ein kleiner Zankapfel ist, wissen wir definitiv: Wer den Vorgänger gespielt hat, wird aus Elex 2 deutlich mehr rausholen. Diese und viele weitere Infos findet ihr in unserer handlichen Übersicht zu Elex 2.

Weitere spannende Angebote

So, jetzt holen wir mal tief Luft, um euch in einem Atemzug noch all die anderen interessanten Angebote zu servieren, die's diese Woche auf Steam zu finden gibt. Wie immer gilt: Schaut unten auch in die Preistabelle, um andere Anbieter gegenzuchecken. Und überprüft, ob es das jeweilige Spiel nicht vielleicht auch im Microsoft Game Pass gibt. Ist bei Two Point Hospital zum Beispiel der Fall.

Alle Angebote im Preisvergleich

Weil wir wissen, wie sehr ihr Tabellen liebt, gibt's hier alle 20 Angebote nochmal im Preisvergleich mit den wichtigsten Shops.

So, das war ein ganz schöner Stapel. Haben wir ein wichtiges Angebot übersehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!