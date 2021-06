Elex 2: Es herrscht Verwirrung um den Release-Termin

Elex 2 wurde frisch angekündigt - und zwar durch uns. In unserer großen Titelstory zu Elex 2 erfahrt ihr alles, was es aktuell über Piranha Bytes' neues Open-World-Rollenspiel zu wissen gibt. Bis auf das Release-Datum, denn das sorgt aktuell noch für Verwirrung. Und die wurde wiederum dadurch befeuert, dass auf Steam ursprünglich 2021 als Release-Jahr vermerkt war. Nun jedoch nicht mehr. Also entwirren wir die Sache mal.

Was hat Piranha Bytes uns gesagt?

Im anderthalbstündigen Gespräch mit uns machten Piranha Bytes und Publisher THQ einen großen Bogen um ein konkretes Release-Datum. Nicht mal das Jahr wollten sie nennen. Das heißt für uns: 2021 ist alles andere als gesichert. Allerdings kann man einige Rahmeninfos zurate ziehen, um eine Prognose abzugeben:

Elex 2 erscheint auch für Last-Gen-Konsolen, was definitiv gegen einen Release jenseits von 2022 spricht. 2023 oder 2024 würde es schlicht keinen Sinn mehr ergeben, für die alten Konsolen zu entwickeln.

Elex 2 macht schon einen recht fortgeschrittenen Eindruck. Zwischen der ersten Preview von Elex 1 und dem finalen Release lagen zwei Jahre, diesmal dürfte der Zeitraum kürzer ausfallen. Damit wird Mitte 2022 sehr wahrscheinlich.

Was stand auf Steam?

Obwohl Piranha Bytes uns gegenüber kein Release-Datum nennen wollte, sah die Sache auf Steam nach dem Reveal anders aus. Dort stand 2021 als Release-Jahr. Diese Info wurde allerdings kurz danach korrigiert, jetzt findet man dort bloß noch ein vages »Coming Soon«. Wir haben das mit moderner Bildbearbeitungskunst mal sichtbar gemacht:

Was machen wir jetzt damit?

Aus dieser Verwirrung lässt sich zumindest eines ableiten: Piranha Bytes und THQ Nordic streben einen Release irgendwann zwischen 2021 und 2022 an. Das aktuelle Jahr ist wahrscheinlich der optimistische Release-Zeitpunkt, der mit sehr viel Glück hinhauen könnte. Alternativ müsst ihr euch bis Frühjahr oder Sommer 2022 gedulden. Die Preorder-Phase von Elex 2 hat übrigens noch nicht begonnen, ihr könnt das Spiel auf Steam lediglich auf die Wunschliste packen.