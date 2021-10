Im Steam Sale sind diese Woche 14 coole Spiele stark reduziert

Steam lässt sich die Midweek Madness auch in dieser Woche nicht nehmen, aber Achtung: Am Donnerstag startet bereits der große Halloween-Sale. Falls unsere 14 Empfehlungen euch nicht reizen, dann spart euch das Geld, denn einen Tag später gibt's schon die nächste Gelegenheit zum Stöbern (und wir werden euch natürlich auch zu Halloween Spiele empfehlen). Einen Vorgeschmack liefert bereits unsere Liste zu den besten aktuellen Horrorspielen.

Nichtsdestotrotz ist die Midweek Madness diese Woche ziemlich cool und vielseitig. Shooter-Fans stürzen sich auf Gears, Open-World-Enthusiasten können Watch Dogs günstig abgreifen und für Multiplayer-Aficionados gibt es Warhammer: Vermintide 2 und Hunt: Showdown. Nicht zu verwechseln mit Huntdown, das ist auch reduziert, aber was anderes. Legen wir los

Highlight der Woche: Hunt: Showdown

Genre: Multiplayer-Shooter | Release: 27. August 2019 | GameStar-Wertung: 92 | Preis: 20 Euro (reduziert um 50 Prozent) | Angebot gilt bis: 28. Oktober 2021

Wir können euch Hunt: Showdown gar nicht genug ans Herz legen, denn dieser Multiplayer-Shooter ist 2021 wahrlich ein Meisterwerk. In den zombieverseuchten Sümpfen des amerikanischen Südens müsst ihr als hartgesottene Jäger einen Boss besiegen, die Beute einsacken und heil wieder verschwinden. Klingt simpel, aber ihr teilt euch dieses Ziel mit elf anderen Jägern.

Kein anderer Shooter bringt Sounddesign, Gunplay, Teamwork und Waffen-Handling derzeit so auf den Punkt wie Hunt: Showdown. Kein Wunder, dass die Spielerzahlen stetig steigen. Im aktuellen Halloween-Event könnt ihr außerdem einige coole saisonale Boni freischalten - und dass ihr so oder so für Matches belohnt werdet, dämpft den Frust über mögliche Niederlagen ein bisschen. Denn das sei auch gesagt: Hunt: Showdown ist hart. Falls ihr Rainbow Six: Siege gespielt habt, dann stellt euch auf eine ähnlich steile Lernkurve ein.

Weitere spannende Angebote

Neben Hunt: Showdown gibt's noch zig weitere Angebote, aber wir beschränken uns hier auf die unserer Meinung nach besten.

Alle Spiele im Preisvergleich

Wie jede Woche gibt's natürlich auch eine Tabelle mit allen Angeboten gängiger Shops im Vergleich. Und vergesst nicht: An Halloween gibt's nochmal einen eigenen Sale.

Ist etwas für euch in der Midweek Madness dabei? Oder habt ihr noch weitere Tipps, die stark reduziert sind und sich lohnen? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare! Wir freuen uns über eure Empfehlungen.