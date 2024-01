Steam Sale: Diese Woche sind 15 tolle Spiele stark reduziert

Das umstrittene The Callisto Protocol ist gerade auf Steam stark reduziert.

Endlich ist der Sommer d... nein, Moment, wir haben ja noch Winter, es ist bloß sommerlich warm. Aber seid trotzdem vorsichtig, die Winterdecken jetzt schon in die Mottenkiste zu schleudern, denn vielleicht wird's schon morgen wieder zu frostig kalt für das Kaltgetränk am See und ihr sehnt euch nach dem warmen Drinnen! Und was macht man drinnen? Richtig, zocken und ... okay, okay, uns ist diese Woche keine richtig tolle Überleitung eingefallen, aber auf Steam sind erneut haufenweise Spiele reduziert. Kommen wir also zum Punkt.

Heute haben wir ganze 15 Empfehlungen für euch, die auf Steam im Rahmen der Midweek Madness und anderer Sales-Aktionen teils drastisch reduziert sind. Wichtig: Schaut nicht nur auf Steam, sondern alternativ auch mal bei Gamesplanet, Humble oder GOG vorbei, dort gibt's ebenfalls diverse Angebote, die sich lohnen.

Auf GOG läuft zum Beispiel immer noch ein großer Neujahrs-Sale mit Dutzenden reduzierten Bestsellern. Außerdem gibt's dort noch einen weiteren Sale, den ihr definitiv nicht anklicken solltet, wenn ihr gerade in eurem Büro hockt.

Aber genug schlüpfrige Details, reden wir über Steam.

Highlight der Woche: The Callisto Protocol

Genre: Survival-Horror | Entwickler: Striking Distance Studios | Release: 2. Dezember 2022 | Preis & Angebot: 18 Euro (70 Prozent Rabatt) | Gilt bis: 5. Februar

10:32 The Callisto Protocol - So gut läuft's nach dem ersten PC-Patch

Manche Spiele küren wir als Highlight der Woche, weil sie sich einfach fantastisch spielen. The Callisto Protocol gehört nicht dazu. Das Survival-Horror-Spiel sollte Ende 2022 die große Rückkehr von Dead Space markieren, zwar unter anderem Namen, aber mit Dead-Space-Erfinder Glen Schofield an Bord. Die Rechnung ging leider nicht auf, The Callisto Protocol erschien gerade auf dem PC mit fiesen technischen Problemen, konnte aber auch darüber hinaus mit linearen Leveln und stumpfen Kämpfen bei Weitem nicht ans Niveau des Originals anknüpfen.

Aber nur weil es nicht so recht in die Fußstapfen von Dead Space passt, ist The Callisto Protocol kein mieses Spiel - vor allem nicht nach diversen Patches. Mittlerweile empfehlen wir das Horrorspiel vor allem im Sale: Wenn ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, dann bekommt ihr für die aktuell 18 Euro echt ein ordentliches Paket. Eine packende Science-Fiction-Geschichte in einer mörderischen Hochsicherheitsgefängnis. The Callisto Protocol sieht fantastisch aus, ist spannend inszeniert und insgesamt eine coole Erfahrung. Trotz aller Probleme.

Hier geht's zum Steam-Angebot von The Callisto Protocol

Weitere Spiele im Angebot

Und wie üblich hier nochmal alle spannenden Angebote der Woche im Schnelldurchlauf.

This War of Mine: Das beklemmende Kriegs-Survivalspiel This War of Mine ist aktuell so stark reduziert wie noch nie zuvor. Für den Final Cut zahlt ihr nicht mal 3 Euro.

Halo: The Master Chief Collection: Falls ihr mal richtig gute Halo-Geschichten erleben wollt, müsst ihr leider mehr als 10 Jahre in die Vergangenheit reisen. Mit der Master Chief Collection klappt das perfekt, alle alten Halos gibt's aktuell für 10 Euro.

Dredge: Unsere Kollegin Natalie liebt Dredge. Lasst euch am besten von ihr selbst erklären, warum sich das Ding für 17,50 Euro lohnt:

16:10 Dredge ist der beste Horror seit langem!

Wie immer lohnt sich natürlich auch ein Blick in Microsofts Game Pass, denn dort sind auch immer wieder Spiele enthalten, die's aktuell auf Steam reduziert gibt. Scorn zum Beispiel. Ist diese Woche was für euch dabei? Falls ja, lasst es uns wissen. Und falls nicht, dann bitte auch. Vielleicht steckt dann ja was in den neuen Releases für Februar 2024 (oberhalb dieses Absatzes als Video eingebunden).