95 Prozent positiv: Ein einzigartiges Story-Rollenspiel kostet auf Steam gerade nur 5 Euro

Roadwarden kostet auf Steam aktuell bloß 5 Euro.

Eine der größten Stärken der modernen Spielelandschaft ist ihre Vielfalt. Für jede erdenkliche Spielidee der letzten 40 Jahre findet sich irgendein Erbe, der die Fackel bis heute hochhält. Wo in den 2000ern vor allem der Mainstream dominierte, schwimmen wir jetzt in richtig coolen XCOM-Fortsetzungen, selbst Jagged Alliance 2 hat einen würdigen Erben, Shooter-Urgesteine wie Doom bringen 30 Jahre nach Release ein eigenes Subgenre ins Rollen, es finden sich geistige Fortsetzungen von Banjo-Kazooie bis Zak McKracken, mit Sicherheit gibt's irgendwo sogar einen Nachfolger für Pulleralarm.

Und es gibt Roadwarden. Ein Story-Rollenspiel, das sich ein ganz besonderes Vorbild heranzieht: Text-Adventures wie Zork aus dem Jahr 1980! Roadwarden verzichtet auf fetzige Open-World-Grafiken, erzählt seine Geschichte zum allergrößten Teil über Textfenster, doch das Spiel von 2022 ist alles anderes als hässlich!

Eure Abenteuer werden permanent durch wunderschöne Bilder illustriert, ihr seht das in Bewegung ganz gut hier:

0:57 Text-RPGs sind tot? Roadwarden beweist das Gegenteil im stimmungsvollen Trailer

Auf Steam stark reduziert

Roadwarden kostet aktuell auf Steam bloß 5,50 Euro, ist also um die Hälfte reduziert. Im Spiel verkörpert ihr den namensgebenden Roadwarden, eine Art Gesetzeshüter, der auf einer Fantasy-Halbinsel für Recht und Ordnung sorgt. Klingt extrem generisch, das Spiel erzählt aber eine unglaublich vielschichtige und verwinkelte Geschichte voller Intrigen, Bedrohungen, Wendungen und Entscheidungen.

Roadwarden ist kein reines Adventure, ihr müsst die Werte eurer Spielfigur im Blick halten, beispielsweise sogar Körperhygiene, denn wie im echten Leben reagieren die Leute anders auf euch, wenn ihr stinkt wie ein europäischer Iltis. Natürlich müsst ihr den entsprechenden Willen zum Kopfkino mitbringen, aber gerade im Winter schmökert sich Roadwarden mit einer Tasse Tee wie ein Träumchen. Das quittieren auch die zu 95 Prozent positiven Reviews auf Steam.

Solche Text-Rollenspiele erleben in den letzten Jahren eine kleine, aber feine Renaissance. 2021 erschien beispielsweise das ebenfalls sehr empfehlenswerte The Life and Suffering of Sir Brante, das ebenfalls bei 91 Prozent positiven Reviews steht. Beide Spiele findet ihr alternativ zu Steam auch auf GOG, allerdings fällt der Rabatt von Roadwarden dort ein bisschen kleiner aus (ihr zahlt knapp 7 Euro).

Also falls ihr mal ein bisschen Zeit über habt und/oder nach Baldur's Gate 3 auf den Geschmack von Oldschool-Erfahrungen gekommen seid, dann gebt dem Spiel gerne mal eine Chance und verratet uns, ob ihr damit Spaß hattet.