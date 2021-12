Im Steam Sale gibt es gerade 10 spannende Spiele besonders günstig

Pünktlich zur Wochenmitte startet auf Steam gerade wieder die Midweek Madness, in der ihr über 1.000 Spiele reduziert abgreifen könnt. Wer soll da den Überblick behalten? Damit die Auswahl leichter fällt, haben wir euch zehn Spiele-Empfehlungen von Rollenspiel bis Strategie zusammengestellt, die sich besonders lohnen.

In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr außerdem die aktuellen Preise der anderen Shops. Viel Spaß beim Stöbern!

Empfehlung der Woche: Guardians of the Galaxy

Genre & Release: Action-Adventure | 26. Oktober 2021

Action-Adventure | 26. Oktober 2021 Rabatt & Preis: 35 Prozent reduziert | 39 statt 60 Euro

35 Prozent reduziert | 39 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 22. Dezember

Guardians of the Galaxy ist gerade mal brandneu erschienen und schon gibt es das Action-Adventure mit einem fetten Rabatt im Steam Sale. Und wer auf starke Singleplayer-Abenteuer und gut geschriebene Storys steht, der sollte sich das Spektakel unbedingt mal anschauen. Ob ihr Vorwissen im Marvel-Universum habt oder nicht, spielt dabei kaum eine Rolle. Guardians of the Galaxy erzählt eine ganz eigene Geschichte rund um die bunte Antihelden-Truppe.

Die mit viel Witz geschriebenen Dialoge werden aufgelockert durch actionreiche Kämpfe und ein paar einfache Rätseleinlagen. Perfekt also, wenn ihr Popcornkino mögt und eine runde, unterhaltsame Singleplayer-Erfahrung sucht. In unserem Test lest ihr mehr darüber, für wen das Superhelden-Adventure geeignet ist:

Die spannendsten Angebote der Woche

Zusätzlich gibt es diese Woche noch einige richtig gute PC-Spiele bis zu 50 Prozent reduziert. Diese Angebote lohnen sich besonders:

Rustler: Humorvoller GTA-Klon im Mittelalter - mit Pferden statt Autos (40 Prozent reduziert bis zum 21. Dezember)

Sable: Wunderschönes Open-World-Abenteuer mit grandioser Atmosphäre und besonderem Grafikstil (33 Prozent reduziert bis zum 17 Dezember)

The Ascent: Grafisch eindrucksvolles Cyberpunk-Action-Rollenspiel in Top-Down-Perspektive (33 Prozent reduziert bis zum 16. Dezember)

Großer Sale auch bei GOG

Aktuell findet ihr auch auf GOG im Winter Sale zahlreiche stark reduzierte Spiele. Darunter einige der Steam-Angebote, aber auch Perlen wie Disco Elysium 55 Prozent günstiger oder Cyberpunk 2077 um 50 Prozent reduziert. Mehr dazu findet ihr auf der Aktionsseite.

Preisvergleich auf einen Blick

Hier gibt's die spannendsten Angebote der Woche im übersichtlichen Preisvergleich mit GOG, dem Humble Store und Gamesplanet.

Steam GOG Humble Gamesplanet Age of Darkness: Final Stand 16,49€ - 21,99€ 14,99€ Aliens: Fireteam Elite 27,99€ - 39,99€ 35,99€ A Total War Saga: Troy 37,49€ - 49,99€ 39,99€ Crysis Remastered 14,99€ - - - Jurassic World Evolution 2 41,99€ - 41,99€ 59,99€ Lawn Mowing Simulator 14,99€ - 29,99€ 17,99€ Marvel's Guardians of the Galaxy 38,99€ - 59,99€ - Rustler 12,59€ - 20,99€ - Sable 16,74€ 18,79€ 16,74€ 22,49€ The Ascent 20,09€ - 29,99€ 17,99€

Ist etwas für euch in der Midweek Madness oder beim GOG Sale dabei? Oder habt ihr noch weitere Empfehlungen, die stark reduziert sind und sich lohnen? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare! Wir freuen uns über eure Empfehlungen.