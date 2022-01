Im Steam Sale gibt es gerade 10 spannende Spiele besonders günstig

Kaum ist der Winter Sale beendet, gibt es beim wöchentlichen Steam Sale schon wieder zahlreiche Angebote. Wer soll da den Überblick behalten? Damit die Auswahl leichter fällt, haben wir euch zehn Spiele-Empfehlungen von Rollenspiel bis Strategie zusammengestellt, die sich besonders lohnen.

In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr außerdem die aktuellen Preise der anderen Shops. Viel Spaß beim Stöbern!

Empfehlung der Woche: It Takes Two

Genre & Release: Koop | 26. März 2021

Koop | 26. März 2021 Rabatt & Preis: 50 Prozent reduziert | 20 statt 40 Euro

50 Prozent reduziert | 20 statt 40 Euro Angebot gilt bis zum: 10. Januar

10. Januar Hier geht's zum Angebot

Der Überraschungshit It Takes Two hat bei den Game Awards 2021 nicht weniger als den begehrten Hauptpreis »Spiel des Jahres« abgesahnt - und das aus gutem Grund. Das Koop-Spiel von Josef Fares nutzt die Zusammenarbeit mit eurem Mitspieler so kreativ wie es seit A Way Out kein Storyspiel mehr geschafft hat.

Außerdem wirft es euch alle paar Minuten in ein völlig neues Spielegenre und gibt euch so keine Chance, euch zu langweilen. Dabei ist jede Mechanik großartig ausbalanciert und intuitiv. Bonus: Wer es einmal kauft, kann via Friend Pass einen Mitspieler kostenlos dazu holen. Sogar unserem äußerst kritischem Autor Sascha Penzhorn hat It Takes Two das Spiel im Test das Herz erweicht:

Die spannendsten Angebote der Woche

Zusätzlich gibt es diese Woche noch einige richtig gute PC-Spiele bis zu 75 Prozent reduziert. Diese Angebote lohnen sich besonders:

Cooking Simulator: Realistische Kochsimulation mit zahlreichen Rezepten, Physiksystem und einer riesigen Küche zum Experimentieren - und Chaos veranstalten (50 Prozent reduziert bis zum 20. Januar)

Dead Cells: Beliebter Metroidvania-Plattformer mit Souls-Kämpfen und einzigartigem Stil (50 Prozent reduziert bis zum 10. Januar)

Endzone - A World Apart: Survival-Aufbauspiel mit Ähnlichkeiten zu Banished, in dem ihr euer Dorf vor dem Fallout schützt (50 Prozent reduziert bis zum 19. Januar)

Expeditions: Rome: Rundenbasiertes Rollenspiel, in dem ihr über das Schicksal des antiken Roms entscheiden könnt (Vorbestellung, 20 Prozent reduziert bis zum 20. Januar)

Medieval Kingdom Wars: Mischung aus Städtebau und Echtzeitstrategie in Seeschlachten des feudalen Mittelalters (72 Prozent reduziert bis zum 19. Januar)

Song of Horror: Klassischer Survival-Horror im Stile der alten Resident Evils und Silent Hill mit packender Atmosphäre (40 Prozent reduziert bis zum 19. Januar)

The Unfinished Swan: Außergewöhnliches Story-Adventure der Macher von What Remains of Edith Finch (60 Prozent reduziert bis zum 7. Januar)

Trine 4: The Nightmare Prince: Einzigartiger Fantasy-Plattformer, die euch die magischen Fähigkeiten eurer Heldentruppe zum Rätsellösen kombinieren lässt (75 Prozent reduziert bis zum 19. Januar)

Youtubers Life 2: Lebenssimulation, die euch zu einem großen Youtuber werden lässt (20 Prozent reduziert bis zum 19. Januar)

Großer Sale auch bei GOG

Aktuell findet ihr auch auf GOG im Winter Sale zahlreiche stark reduzierte Spiele. Darunter einige der Steam-Angebote, aber auch Perlen wie Hollow Knight 50 Prozent günstiger oder den geistigen Silent-Hill-Nachfolger Tormented Souls um 20 Prozent reduziert. Mehr dazu findet ihr auf der Aktionsseite.

Preisvergleich auf einen Blick

Hier gibt's die spannendsten Angebote der Woche im übersichtlichen Preisvergleich mit GOG, dem Humble Store und Gamesplanet.

Steam GOG Humble Gamesplanet Cooking Simulator 8,39€ - - - Dead Cells 12,49€ 12,49€ 12,49€ 11,25€ Endzone - A World Apart 14,99€ 29,99€ 29,99€ 26,99€ Expeditions: Rome 35,99€ 35,99€ 35,99€ 35,99€ It Takes Two 19,99€ - 19,99€ 19,99€ Medieval Kingdom Wars 14,99€ - 17,99€ 15,11€ Song of Horror 17,99€ 29,99€ - - The Unfinished Swan 4,99€ - - - Trine 4: The Nightmare Prince 7,49€ 29,99€ 29,99€ 26,99€ Youtubers Life 2 23,99€ - - -

Ist etwas für euch im Steam Sale oder beim GOG Sale dabei? Oder habt ihr noch weitere Empfehlungen, die stark reduziert sind und sich lohnen? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare! Wir freuen uns über eure Empfehlungen.