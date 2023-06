Bei Steam könnt ihr euch 11 hervorragende Spiele zum Schnäppchenpreis sichern

God of War, Assassin's Creed Origins und Fallout New Vegas gibt es gerade günstig im Steam Sale.

Mitte der Woche lockt Steam wieder einmal mit zahlreichen vergünstigten Spielen. Wir haben uns umgeschaut und durch die Angebotslisten gewühlt, um euch ein paar wirklich lohnenswerte Schnäppchen zu präsentieren. Vielleicht ist ja euer nächstes Lieblingsspiel dabei!

Highlight der Woche: Assassin's Creed Origins

12:28 Assassin’s Creed: Origins - Testvideo zum Ägypten-Epos

Genre: Action-Adventure | Release: Oktober 2017 | Preis & Rabatt: 9 Euro, 85 Prozent Rabatt

Mit Assassin's Creed Origins veröffentlichte Ubisoft das erste moderne Spiel der Reihe mit Rollenspiel-Elementen, riesiger Open World und richtigen Nebenquests. Zwar sind die Neuerungen noch nicht ganz so ausgeprägt wie in den Nachfolgern, das kann aber auch ein Vorteil sein. So ist das Spiel etwa keine so schier endlose Odyssee, wie etwa ... Odyssey.

Darüberhinaus überzeugt das Spiel auch ganz ohne Vergleich: Mit Bayek und Aya bekommen wir zwei tolle und überzeugende Hauptcharaktere, das alte Ägypten ist unglaublich detailverliebt gestaltet und schlägt uns mit seiner Atmosphäre in den Bann, die Hauptgeschichte ist spannend und das neue Kampfsystem überaus gut gelungen.

Weitere lohnenswerte Angebote

Alle Angebote im Preisvergleich

Damit ihr auch in jedem Fall das größte Schnäppchen ergattern könnt, haben wir wie üblich eine Preisvergleichstabelle zusammengestellt:

Und wenn ihr nach mehr neuen Spielen sucht, findet ihr bei uns natürlich weitere passende Artikel:

Ist bei diesem Sale auch etwas für euch dabei? Welche der von uns gesammelten Angebote werdet ihr euch genauer anschauen? Könnt ihr eines der Spiele vielleicht aus eigener Erfahrung empfehlen, oder davon abraten? Und habt ihr vielleicht sogar eigene Schnäppchen-Tipps? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!