Summer Sale bei GOG: Über 5.000 Spiele reduziert - diese 5 lohnen sich besonders

Bei GOG sind tausende Spiele reduziert, wir haben 5 davon hervorgehoben.

Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist was in den Stores passiert. Und aktuell passiert auf GOG eine ganze Menge! Hier sind bis zum 3. Juli immerhin über 5.400 Spiele um bis zu 90 Prozent reduziert.

Da über 5.400 aber nun mal mehr als zehn ist und somit schnell die Übersicht flöten geht, haben wir für euch die Angebote durchstöbert und fünf reduzierte Spiele rausgesucht, die zumindest eine Überlegung wert sein sollten!

1. Kingdom Come: Deliverance

1:35 5 Jahre Kingdom Come Deliverance: Epische Mittelalter-Stimmung zum Jubiläum

Release: Februar 2018

Februar 2018 Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Rabatt & Preis: 10 Euro (75 Prozent reduziert)

Ich persönlich nutze den Sommer gerne, um mich auf allerlei Mittelaltermärkten herumzutreiben. Noch authentischer wird es nur, wenn ich mich direkt ins Mittelalter teleportiere und das geht am besten mit Kingdom Come: Deliverance. Dieses Rollenspiel lässt euch eine digitale Version des mittelalterlichen Böhmen erkunden und erzählt eine spannende Geschichte, in deren Verlauf euer Held vom Hufschmied zum waschechten Ritter aufsteigt.

2. Grim Dawn

8:44 Grim Dawn - Test-Video zur fertigen Action-Rollenspiel-Hoffnung - Test-Video zur fertigen Action-Rollenspiel-Hoffnung

Release: November 2013

November 2013 Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Rabatt & Preis: 25 Euro (55 Prozent reduziert)

Natürlich werden sich in diesem Sommer die meisten Fans von Action-Rollenspielen durch Diablo 4 schnetzeln und im Vergleich mit Blizzards neuestem Schwergewicht wirkt Grim Dawn inzwischen ziemlich altbacken. Doch abgesehen von der Grafik muss sich Grim Dawn auch jetzt noch kaum vor der Konkurrenz verstecken.

Das Spiel bietet ein unheimlich unterhaltsames Charakter-System und vor allem eine enorm stimmungsvolle Welt, die anders als Diablo eher auf eine düstere Version des viktorianischen Zeitalters setzt. Eine absolute Empfehlung, falls ihr mal eine Auszeit von Sanktuario braucht oder dank Diablo 4 auf den Geschmack gekommen seid.

3. Transistor

5:18 Transistor - Test-Video zum Action-Rollenspiel - Test-Video zum Action-Rollenspiel

Release: Mai 2014

Mai 2014 Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Rabatt & Preis: 4 Euro (80 Prozent reduziert)

Supergiant Games sind eine wahre Bank und brachten im Grunde noch nie ein Spiel heraus, das nicht gepriesen wurde. Erstaunlich also, dass dieses Studio nach wie vor verhältnismäßig unbekannt bleibt. Transistor im Besonderen gehört neben Spielen wie Bastion und Hades zu den Supergiant-Spielen, die unter dem Radar fliegen.

Dabei lohnt es sich auf jeden Fall, in dieses Kleinod reinzuschauen! Das Action-Rollenspiel bietet eine sehr gewagte Mischung aus Echtzeit- und Rundenkämpfen und schafft es mit einem grandiosen Soundtrack sowie einer interessanten Geschichte in einer futuristischen Großstadt für Atmosphäre zu sorgen.

4. Star Wars: Jedi Knight 2

PLUS-Archiv 3:11 Star Wars: Jedi Knight 2 -Jedi Outcast - Test-Video - Test-Video

Release: März 2002

März 2002 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Rabatt & Preis: 3 Euro (65 Prozent reduziert)

GOG stand früher einmal für Good Old Games und deshalb soll in dieser Liste ein echter Klassiker nicht fehlen. Die Wahl fällt auf eines der besten Star-Wars-Spiele aller Zeiten! Wenn ihr zuletzt mit Jedi Survivor euren Spaß hattet, dann sollte euch Jedi Knight 2 ebenfalls gefallen. Hier steuert ihr den machtbegabten Söldner Kyle Katarn, der sich nicht dafür zu schade ist, Sturmtruppen oder anderes Gesocks auch mal mit einem E-11-Blastergewehr über den Haufen zu schießen.

Jedi Knight 2 lässt sich damit quasi komplett als Ego-Shooter durchspielen. Wir raten trotzdem davon ab, da die Lichtschwertduelle hier grandios gelungen sind und für manche bis heute nicht überboten wurden. Außer vielleicht von seinem eigenen Nachfolger Jedi Academy.

5. Hellblade: Senua's Sacrifice

7:42 Hellblade: Senua's Sacrifice - Testvideo zum mutigen Trip in die Hölle - Testvideo zum mutigen Trip in die Hölle

Release: August 2017

August 2017 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Rabatt & Preis: 8 Euro (75 Prozent reduziert)

Hellblade: Senua's Sacrifice ist nichts für schwache Nerven. Das Spiel entführt euch ins frühe Mittelalter und folgt der keltischen Protagonistin Senua auf ihrer Suche danach, ihren verstorbenen Geliebten aus den Fängen des Totenreichs zu entreißen. Was nach mythologischer Fantasy klingt, gestaltet sich in Wahrheit aber deutlich komplexer.

Immerhin handelt es sich bei Senua um eine traumatisierte Kriegerin, die unter Wahnvorstellungen und Halluzinationen leidet. Was ist wahr? Was nur ein Traum? Diese Fragen spielen fast schon keine Rolle mehr, während ihr euch in diesem intensiven Abenteuer auf Senuas Seite schlagt und im wahrsten Sinne durch die Hölle geht.

Welche Empfehlungen habt ihr auf GOG entdeckt, die sich eurer Meinung nach aktuell auf jeden Fall lohnen? Schreibt uns alle eure Funde in die Kommentare!