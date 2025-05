Steam Sale: Ihr bekommt gerade 5 fabelhafte Story-Spiele für richtig wenig Geld

Bringt ihr es übers Herz, die Prinzessin zu erschlagen?

Die Zeit vom 1. bis zum 5. Mai 2025 wird auf Steam einer ganz besonderen Art von Spielen gewidmet. Im Rahmen der LudoNarraCon könnt ihr aktuell nicht nur Livestreams kommender Titel verfolgen und Demos spielen, sondern auch Wagenladungen an richtig guten Story-Spielen für wenig Geld einsacken.

Der Fokus aller vorgestellten Spiele liegt auf dem Erzählen packender Geschichten. Haltet also am besten Taschentücher, Antistressbälle und Nervennahrung bereit, wenn ihr euch ins Abenteuer stürzt.

Wir haben euch fünf Empfehlungen rausgesucht; von Fantasy-Horror über Cyberpunk-Flair bis hin zu britischem Humor. Und das Beste: Keiner der Titel kostet mehr als 14 Euro.

Slay the Princess

Release: Oktober 2023 | Sprache: englischer Ton, deutscher Text | Preis: 13 Euro (25 Prozent Rabatt)

Normalerweise seid ihr ja diejenigen, die die Prinzessin retten sollen. In Slay the Princess ist eure einzige Aufgabe allerdings genau das Gegenteil. In düster gezeichneter Umgebung schreitet ihr durch einen Wald auf eine Hütte zu, in der sich besagte Maid befindet.

Egal, was sie tut, ihr müsst sie umbringen. Wenn ihr euch von ihr weichklopfen lasst, besiegelt ihr das Ende der Welt. Falls ihr jetzt denkt »Mehr nicht? Easy peasy!«, freut euch nicht zu früh. Denn die unscheinbare Dame hat es faustdick hinter den Ohren und zieht alle erdenklichen Register, um euch und eure Psyche zu zermartern.

Mit einer Wertung von 97 Prozent bei fast 22.000 Bewertungen ist Slay the Princess ein echtes Juwel unter den Story-Spielen.

The Red Strings Club

Release: Januar 2018 | Sprache: deutscher Text | Preis: 3 Euro (80 Prozent Rabatt)

Das Leben in einer Cyberpunk-Welt kann ziemlich anstrengend sein. Wie gut, dass die Metropolen üppig mit Bars und Cafés gefüllt sind, um sich zu entspannen. In genau so einem Etablissement steht ihr in The Red Strings Club hinter der Theke und lasst euch von euren Gästen ein Kotelett ans Ohr quatschen.

Genau dieses Vertrauen nutzt ihr aus, um eine riesige Konzern-Verschwörung aufzudecken. Die Mächtigen dieser Welt wollen nämlich ein Programm ins Leben rufen, das angeblich Depressionen, Wut und Angst beseitigen soll. Ihr, euer Hacker-Freund und ein gestrandeter Empathie-Android vermutet allerdings menschenverachtende Gehirnwäschen dahinter.

So mixt ihr unauffällig eure Drinks, lest die Gefühle und Gedanken eurer Gäste und manipuliert jeden, der euch auf eurer Mission weiterbringen kann. Doch wer ist am Ende wirklich der Böse?

Bei mehr als 11.000 Bewertungen erreicht The Red Strings Club eine Wertung von 93 Prozent. Da sind die drei Euro wirklich gut investiert.

Killer Frequency

1:19 Killer Frequency: Dieses Horrorspiel ist grausam und lustig zugleich

Release: Juni 2023 | Sprache: englischer Ton, deutscher Text | Preis: 8,50 Euro (66 Prozent Rabatt)

Wer hat noch nie davon geträumt, eine Radiosendung zu moderieren? In Killer Frequency wird dieser Traum Realität, nur hat die Sache einen kleinen Haken. Denn statt die besten Hits der 80er, 90er und von heute durch die Empfangsgeräte zu jagen, bekommt ihr es mit einem pfeifenden Serienmörder zu tun.

Als gefallener Radio-Star übernehmt ihr eine kaum beachtete Late-Night-Show in einem verschlafenen Städtchen. Durch widrige Umstände bekommt ihr allerdings spontan die Aufgabe einer Notrufzentrale. Der Polizeichef ist tot und ein mysteriöser Killer zieht seine Reihen durch den Ort. So müsst ihr immer wieder die Anrufe seiner potenziellen Opfer entgegennehmen und sie in Sicherheit lotsen.

Mit Synthwave-Soundtrack im Ohr und einer ordentlichen Portion Humor, nutzt ihr diese Nacht, um herauszufinden, was hier eigentlich los ist. Ihr löst Rätsel, trefft Entscheidungen und befragt eine Reihe exzentrischer Charaktere.

Killer Frequency erreicht bei mehr als 3.500 Reviews eine starke Wertung von 93 Prozent.

Neo Cab

1:13 Taxi Driver 2077 - In der Cyberpunk-Dystopie von Neo Cab seid ihr der letzte echte Fahrer

Release: Oktober 2019 | Sprache: deutscher Text | Preis: 2 Euro (85 Prozent Rabatt)

Wir bleiben bei Neonlicht und tauschen das Radiomikrofon mit einem Lenkrad aus. In der fernen Cyberpunk-Zukunft von Neo Cab läuft fast alles automatisch – außer euer treues Taxi.

Als die letzte »echte« Taxi-Fahrerin kutschiert ihr reiche Fahrgäste durch die Nacht, um über die Runden zu kommen. Wie in einer Black-Mirror-Folge kämpft ihr dabei um gute Bewertungen, doch euch treibt noch eine weitere Sache um. Eure Freundin und Mitbewohnerin ist spurlos verschwunden und ihr müsst sie finden.

Auf eurer Schicht begegnet ihr verschiedensten Charakteren, auf deren Gunst ihr angewiesen seid. Dabei müsst ihr jedoch eure Emotionen immer Blick behalten, denn ... ihr seid schließlich keine Maschine – ihr seid ein Mensch aus Fleisch und Blut (sorry, Ohrwurm).

Für zwei Euro bekommt ihr ein tiefgründiges Spiel, mit einer Wertung von 81 Prozent bei knapp 2.000 Reviews.

Not For Broadcast

Release: Januar 2022 | Sprache: englischer Ton, deutscher Text | Preis: 6 Euro (75 Prozent Rabatt)

Jetzt wart ihr schon Ritter, Barkeeper, Radiomoderator und Taxifahrer - was könnte noch fehlen? Na klar, Live-Regisseur einer Nachrichtensendung! In Not For Broadcast schwingt ihr euch in den Regie-Stuhl von National Nightly News und übernehmt damit die Kontrolle über alles, was gesendet wird.

Ihr schneidet zu den richtigen Kameraeinstellungen, um das Publikum bei Laune zu halten und piept obszöne Ausdrücke in Echtzeit raus. Denn die Gäste eurer Show sind häufig ziemlich eigenwillige Gesellen. Aber seid euch bewusst, dass in eurer Hand ziemlich viel Macht liegt. Was ihr auf die Fernseh-Geräte des Landes bringt, kann großen Einfluss auf das Weltgeschehen haben.

Was als stressige Regie-Simulation anfängt, entpuppt sich rasch moralische Zerreißprobe, bei der britischer Humor und knallharte Gesellschaftskritik eine untrennbare Einheit bilden.

Bei mehr als 9.000 Bewertungen erreicht Not For Boradcast auf Steam 94 Prozent. Leider gibt es nur eine englische Sprachausgabe mit deutschem Text. Es empfiehlt es sich hier besonders mit der englischen Sprache vertraut zu sein, da euch häufig die Zeit fehlt, die Untertitel zu lesen.

Wenn ihr also ein paar Euro übrig habt, könnt ihr gerade einige richtige Story-Meisterwerke abstauben. Die LudoNarraCon feiert übrigens schon seit 2019 jährlich »kleinere« Spiele, die besonders durch ihre Story und Erzählweise hervorstechen. Diese Titel sind meist von kleineren Studios entwickelt, was sie nicht weniger qualitativ wertvoll macht, dafür in vielen Fällen aber ziemlich günstig.