Steam: Eines der coolsten Storyspiele der letzten Jahre ist gerade stark reduziert

Vom Meisterdetektiv Sherlock Holmes wurde schon in Büchern, Filmen und Serien erzählt, aber auch die Welt der Videospiele hat ihre eigenen Interpretationen von Sherlocks Fällen. Die wohl bekanntesten Spiele stammen vom ukrainischen Studio Frogwares, die schon seit vielen Jahren eine Reihe von Adventures veröffentlichen. Mit Sherlock Holmes: Chapter One bekommt ihr nun den neuesten Titel für wenig Geld bei Steam - ein großartiges Angebot!

Genre: Adventure | Entwickler: Frogwares | Preis & Rabatt: 16 Euro, 65 Prozent Rabatt Zum reduzierten Spiel

Darum lohnt sich Chapter One

In Chapter One besuchen wir als junger Detektiv das Grab unserer Mutter auf der mediterranen Insel Cordona. Schnell stellt Sherlock jedoch fest, dass sie gar nicht an Tuberkulose gestorben sein kann, wie ihm früher erzählt wurde. Das Rätsel um den Tod seiner Mutter ist in Chapter One unser wichtigster Fall, zusätzlich klären wir jedoch auch zahlreiche andere Verbrechen auf - und erleben die spannenden Geschichten zum ersten Mal in einer Open World!

13:16 Detektiv in Bestform - Sherlock Holmes: Chapter One im Videotest

Nach dem eher durchwachsenen Devil's Daughter ist Chapter One wieder ein richtig gut gelungenes Detektivspiel. Ein großartiges Element ist dabei auch die erstaunlich gut gelungene und lebendige Open World, die uns nicht mit öden Sammelaufgaben, sondern mit spannenden Nebentätigkeiten beschäftigt hält. Auch die hervorragende Darstellung des jungen Sherlock und seines lebensfrohen Begleiters Jon lässt kaum etwas vermissen.

Falls ihr mit Sherlock Holmes nichts anfangen könnt, oder noch mehr reduzierte Spiele sucht, dann schaut euch unsere Empfehlungen der Woche an:

Der einzige Bereich, in dem Chapter One sich dem beliebten Crimes and Punishment geschlagen geben muss, ist die Komplexität der Fälle. Im neuesten Abenteuer müsst ihr deutlich weniger knobeln, um hinter die Geheimnisse Caldonas zu kommen. Fabiano merkt im Test, dass hier ein wenig Entwicklungszeit an die Open World verloren ging. Trotzdem könnt ihr euch hier ein großartiges Gesamtpaket sichern.

Überlegt ihr euch, Sherlock Holmes: Chapter One im Steam-Sale zu kaufen? Habt ihr vielleicht schon andere Spiele der Reihe gespielt, und noch auf einen ordentlichen Rabatt für das neueste Adventure gewartet? Welches von Sherlocks Abenteuern hat euch bisher am besten gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare!