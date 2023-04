Steam Sale: Der verrückteste Publisher der Welt verschleudert gerade richtig gute Spiele

Weird West ist nur eins der Spiele, die gerade im Steam Sale stark reduziert sind.

Devolver Digital ist kein normaler Publisher. Das beweisen ihre legendär abgedrehten Auftritte bei der E3 und Co. (erinnert ihr euch an den »Genickbruch« 2018?), aber auch die Spiele, die sie herausbringen.

Das Studio unterstützt gerne solche ausgefallene Projekte wie Terra Nil, Cult of the Lamb oder Inscryption. Fans von verrückten Ideen, die richtig gut umgesetzt werden, sollten deshalb beim aktuellen Steam Sale reinschauen – viele Spiele des Publishers sind gerade stark reduziert. Wir haben die besten Angebote rausgesucht!

Bis wann gelten die Angebote? Der Devolver-Sale bei Steam läuft bis zum 8. Mai 2023.

Highlights des Devolver-Sales

Return to Monkey Island

11:05 Return to Monkey Island - Test-Video zur tollen Adventure-Fortsetzung - Test-Video zur tollen Adventure-Fortsetzung

Genre: Point & Click-Adventure | Entwickler: Terrible Toybox | Release: 19. September 2022 | Preis und Rabatt: 16 Euro (um 30 Prozent reduziert)

Return to Monkey Island setzt auf ungewohnte Kinderbuch-Grafik, bringt aber das Herz und den Humor der legendären Adventure-Serie zurück. Für Fans von Teil 1 und 2 wird Guybrushs neues Abenteuer garantiert ein Nostalgie-Trip!

Inzwischen ist längst auch eine deutsche Sprachausgabe verfügbar – warum es spätestens seit dem Update keine Ausrede mehr gibt, das Spiel auszulassen, lest ihr in unserem Test zu Return to Monkey Island.

Cult of the Lamb

1:56 Cult of the Lamb erklärt, wie ihr eure Sekte gründet, damit man euch endlich anbetet

Genre: Aufbau-Strategie | Entwickler: Massive Monster | Release: 11. August 2022 | Preis und Rabatt: 15 Euro (35 Prozent reduziert)

Unsere Community Managerin Mary ist eigentlich der liebste Mensch auf Erden (außer wenn jemand in den Kommentaren stänkert!). Aber Cult of the Lamb hat sie zur gnadenlosen Sektenführerin gemacht, die die GameStar-Redaktion indoktriniert hat.

Das irrwitzige Aufbauspiel mit extra viel schwarzem Humor wurde 2022 zum Überraschungs-Hit bei Steam – völlig zu Recht! Erst kürzlich hat es außerdem jede Menge neue Gratisinhalte bekommen, es lohnt sich also mehr denn je.

Weird West

1:21 Weird West zeigt zum Release, wie euer Verhalten die Spielwelt verändert

Genre: Rollenspiel | Entwickler: WolfEye Studios | Release: 31. März 2022 | Preis und Rabatt: 16 Euro (60 Prozent reduziert)

Es gibt kein zweites Rollenspiel wie Weird West. Es kombiniert Desperados mit den physikbasierten Kämpfen eines Divinity: Original Sin und kleidet es in ein Dark-Fantasy-Gewand: Cowboys treffen auf Werwölfe und Hexen.

In den Kämpfen wird's manchmal etwas unübersichtlich und auf mancher missratenen NPC-Vertonung liegt wohl ein seltsamer Voodoo-Fluch. Aber im Test hat uns Weird West mit seinen vielen Entscheidungen und ungewöhnlichen Ideen trotzdem überzeugt.

Weitere spannende Angebote im Devolver-Sale

Terra Nil: Umgekehrtes Aufbauspiel, in dem ihr Spuren der Zivilisation beseitigt und unberührte Natur zurücklasst (um 20 Prozent reduziert auf 20 Euro)

Death's Door: Ihr sammelt als Sensenmann-Krähe verlorene Seelen ein. Erinnert an die alten Zelda-Spiele und hat bei uns eine 90er-Wertung abgestaubt (um 50 Prozent reduziert auf 10 Euro).

Shadow Warrior 3: Definitive Edition: Ein spektakulärer Shooter mit den üblichen Dick-Jokes und einer Vielzahl an abgedrehten Waffen (um 50 Prozent reduziert auf 20 Euro)

Trek to Yomi: Auch hier geht's um asiatische Schwertkunst, aber ohne Haudrauf-Humor. Dafür mit umso mehr Stil, allein schon wegen der Schwarz-Weiß-Samurai-Optik (um 50 Prozent reduziert auf 10 Euro)

0:52 Trek to Yomi feiert den Launch mit einem stylishen Trailer

Card Shark: Ihr seid ein Betrüger und Hochstapler im 18. Jahrhundert und zieht beim Kartenspiel wichtige Persönlichkeiten der Geschichte ab (um 40 Prozent reduziert auf 12 Euro)

Hotline Miami: Teil 1 und 2 der schrillen Kult-Actionreihe sind im Angebot. Wer es noch nie gespielt hat, sollte es dringend nachholen (um 80 Prozent reduziert auf 2 bzw. 3 Euro)

Gris: Zum Schluss noch ein Tipp für Fans melancholischer Storys. Ein wunderschönes Spiel über Kummer und Hoffnung (um 75 Prozent reduziert auf 4 Euro).

Ist beim Devolver-Sale was für euch dabei? Habt ihr einige der Spiele vielleicht schon gespielt? Schreibt uns gern auch in die Kommentare, welcher Auftritt des Publishers euch im Gedächtnis geblieben ist.