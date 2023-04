Cult of the Lamb: Großer Überraschungs-Hit wird mit zahllosen Gratis-Inhalten erweitert

Das dämonische Lamm schreit vor Freude, wenn es an die neuen Inhalte in Cult of the Lamb denkt.

Mit dem riesigen Erfolg von Cult of the Lamb haben nicht einmal die Entwickler gerechnet. Dass aber so viele Spieler ihre eigene Sekte gründen, war natürlich ein absoluter Motivationsschub! Der zeigt sich jetzt im kommenden Gratis-Update, den sie auf den Namen Relics of the Old Faith getauft haben… wobei, das mit dem Taufen ist wohl eher unwahrscheinlich.

Im großen Addon gibt’s beileibe nicht nur ein paar staubige Relikte zu finden. Hier steckt ordentlich Inhalt drin, den ihr ab dem 24. April kostenlos entdecken könnt.

Neue Storyline

Kampfsystem mit Relikten und schweren Attacken erweitert

Überarbeitete Bosse und Gegner

Neue Spielmodi: Challenge Run, Boss Rush und Permadeath-Schwierigkeitsgrad

Neue Quests, Fortschrittssystem und Geheimnisse

Verbessertes Kult-Management

Fotomodus

Neue Accessibility-Optionen

Und noch mehr – was genau, verraten die Entwickler nicht.

Im Trailer sehen wir schon ein paar weitere Inhalte, beispielsweise den neuen Bischof:

1:13 Cult of the Lamb zeigt sich zum großen Gratis-Addon von seiner diabolisch-niedlichen Seite

Laut den Entwickler orientieren sich die Verbesserungen an den Vorschlägen der Community: Wir wollen Cult of the Lamb zu dem besten Spiel machen, das es sein kann, also haben wir viele Anfragen und Kommentare von euch, unserer Gemeinschaft der Anhänger, angenommen.

Sektenspiel feiert Überraschungs-Erfolg

Cult of the Lamb erschien im August 2022 und konnte äußerst schnell mit dem düsteren, aber doch auch sehr niedlichen Stil überzeugen. Die Mischung aus Basenbau und Actionspiel wurde letztlich sogar bei den Game Awards für das beste Indiespiel nominiert, musste sich aber am Ende Stray geschlagen geben.

Die Niederlage ist aber verkraftbar, wenn man sich die Steam-Zahlen ansieht: Über 42.000 Spieler haben mittlerweile eine Rezension abgegeben – 93 Prozent davon positiv.

Habt ihr schon eure eigene Sekte gegründet und eure Anhänger schamlos ausgenutzt oder sagt euch die satanische Lebensweise in Cult of the Lamb nicht zu? Welche Verbesserungen würden euch noch einfallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!