Riesige Steam-Rabatte auf Assassin's Creed, Anno, Far Cry & mehr: Großer Publisher-Sale gestartet

Mit Blick auf Ubisoft-Spiele macht Steam gerade keine halben Sachen: Die Preise von vielen Spielen sind im Publisher-Sale deutlich um bis zu 85 Prozent reduziert, und das gilt auch für große Namen.

So kostet Assassin's Creed Valhalla aktuell 19,79 Euro statt 59,99 Euro, Anno 1800 liegt bei 14,99 Euro statt 59,99 Euro und Far Cry 5 bei 8,99 statt 59,99.

Wir haben alle Angebote von der Aktionsseite bei Steam in einer Übersicht für euch zusammengestellt und vergleichen die Kosten mit den aktuellen Preisen bei Ubisoft selbst. Die Steam-Aktion läuft noch bis zum 9. März um 19 Uhr.

Beachtet allerdings, dass sich die Angaben jeweils auf die Standard-Editionen beziehen, während manche erweiterte Edition bei Ubisoft selbst im Sale sind. So kostet die Gold Edition von Far Cry 4 im Ubisoft Store aktuell mit 15 Euro klar weniger als die Standard-Edition im gleichen Shop (29,99 Euro), aber immer noch mehr als die Standard-Edition bei Steam (4,99 Euro). Vergleichen kann sich also lohnen.

Assassin's Creed

Steam-Preis Steam-Rabatt in % Ubisoft Store Assassin’s Creed III Remastered 19,99 Euro -50% 39,99 Euro Assassin’s Creed Valhalla 19,79 Euro -67% 59,99 Euro Assassin’s Creed Odyssey 14,99 Euro -75% 59,99 Euro Assassin’s Creed IV Black Flag 13,19 Euro -67% 19,99 Euro Assassin’s Creed Origins 11,99 Euro -80% 59,99 Euro Assassin’s Creed Liberation HD 11,99 Euro -40% 19,99 Euro Assassin’s Creed Syndicate 9,99 Euro -75% 39,99 Euro Assassin’s Creed Unity 7,49 Euro -75% 29,99 Euro Assassin’s Creed Rogue 6,59 Euro -67% 19,99 Euro Assassin’s Creed Revelations 4,94 Euro -67% 14,99 Euro Assassin’s Creed Brotherhood 4,94 Euro -67% 14,99 Euro Assassin’s Creed II 2,99 Euro -70% 9,99 Euro Assassin’s Creed 2,99 Euro -70% 9,99 Euro Assassin’s Creed Chronicles China 2,99 Euro -70% 9,99 Euro Assassin’s Creed Chronicles Russia 2,99 Euro -70% 9,99 Euro

Far Cry

Steam-Preis Steam-Rabatt in % Ubisoft Store Far Cry Primal 12,49 Euro -75% 49,99 Euro Far Cry 5 8,99 Euro -85% 59,99 Euro Far Cry New Dawn 8,99 Euro -80% 44,99 Euro Far Cry 4 5,99 Euro -80% 29,99 Euro Far Cry 3 5,99 Euro -70% 19,99 Euro

Rainbow 6

Steam-Preis Steam-Rabatt in % Ubisoft Store Rainbow Six Siege 7,99 Euro -60% 19,99 Euro Rainbow Six Vegas 2,49 Euro -75% 9,99 Euro Rainbow Six Vegas 2 2,49 Euro -75% 9,99 Euro Rainbow Six 3 1,24 Euro -75% 1,25 Euro Rainbow Six Lockdown 1,24 Euro -75% 4,99 Euro

Tom Clancy

Steam-Preis Steam-Rabatt in % Ubisoft Store Ghost Recon Breakpoint 11,99 Euro -80% 59,99 Euro Ghost Recon Wildlands 9,99 Euro -80% 49,99 Euro The Division 9,89 Euro -67% 29,99 Euro The Division 2 8,99 Euro -70% 29,99 Euro Splinter Cell Blacklist 4,99 Euro -75% 19,99 Euro Ghost Recon Future Soldier 3,74 Euro -75% 19,99 Euro Splinter Cell Conviction 3,74 Euro -75% 14,99 Euro Endwar 2,99 Euro -70% 9,99 Euro Ghost Recon 2,99 Euro -70% 9,99 Euro Splinter Cell Chaos Theory 2,49 Euro -75% 9,99 Euro Splinter Cell Double Agent 2,49 Euro -75% 9,99 Euro Splinter Cell 1,24 Euro -75% 4,99 Euro

Racing

Steam-Preis Steam-Rabatt in % Ubisoft Store Trackmania Turbo 19,99 Euro -50% 39,99 Euro Trackmania United 14,99 Euro -50% nA The Crew 2 9,99 Euro -80% 29,99 Euro Trackmania Canyon 9,99 Euro -50% 19,99 Euro The Crew 7,49 Euro -75% 29,99 Euro Trials Fusion 4,99 Euro -75% 19,99 Euro Trials Rising 3,99 Euro -80% 19,99 Euro

Watch Dogs

Steam-Preis Steam-Rabatt in % Ubisoft Store Watch Dogs Legion 11,99 Euro -80% 59,99 Euro Watch Dogs 2 8,99 Euro -85% 59,99 Euro Watch Dogs 7,49 Euro -75% 29,99 Euro

Prince of Persia

Steam-Preis Steam-Rabatt in % Ubisoft Store Prince of Persia 1,99 Euro -80% 9,99 Euro Prince of Persia Warrior Within 1,99 Euro -80% 9,99 Euro Prince of Persia The Two Thrones 1,99 Euro -80% 9,99 Euro Prince of Persia Forgotten Sands 1,99 Euro -80% 9,99 Euro Price of Persia The Sands of Time 1,99 Euro -80% 9,99 Euro

Sonstiges

Steam-Preis Steam-Rabatt in % Ubisoft Store Anno 1800 14,99 Euro -75% 59,99 Euro South Park The Fractured But Whole 14,99 Euro -75% 4,99 Euro Immortals Fenyx Rising 11,99 Euro -80% 59,99 Euro For Honor Marching Fire Expansion 8,99 Euro -70% 29,99 Euro South Park The Stick of Truth 7,49 Euro -75% 19,99 Euro For Honor 5,99 Euro -60% 29,99 Euro Scott Pilgrim vs. The World 4,94 Euro -67% 14,99 Euro Uno 3,99 Euro -60% 9,99 Euro Monopoly Plus 5,99 Euro -60% 14,99 Euro Steep 5,99 Euro -80% 29,99 Euro

Wie gefällt euch der aktuelle Ubisoft-Sale bei Amazon? Sind aus eurer Sicht gute Angebote dabei? Und falls ja: Bei welchen Titeln werdet ihr zuschlagen (oder habt ihr schon zugeschlagen)? Oder besitzt ihr die potenziell interessanten Spiele schon länger? Lasst uns außerdem gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr generell zum Thema Sales steht. Wir freuen uns auf eure Meinungsäußerungen!