Steam-Sale von Paradox: So viel Rabatt auf gute Strategiespiele gibt's nicht oft

Egal ob Vergangenheits- oder Zukunftsszenario: Der Paradox-Sale auf Steam hält das passende Spiel günstig bereit.

Wer Globalstrategie liebt, kommt an Paradox-Spielen kaum vorbei. Wer sich aber doch irgendwie durchgemogelt hat und noch gar keinen Titel des Entwicklers und Publishers gespielt hat, kann jetzt ordentlich zugreifen. Oder ihr füllt natürlich eure Spielebibliotheks-Lücken ein für alle Mal. Auf Steam wirft Paradox nämlich geradezu mit Prozenten um sich!

Was ist reduziert?

Crusader Kings 3

Releasejahr: 2020 | Preis & Rabatt: 25 Euro, um 50 Prozent reduziert | Hier geht's zum Angebot

2:05 Im Crusader Kings 3 Trailer zu Tours and Tournaments läuft ein Anschlag nicht wie geplant

Das ultimative Spiel der Intrigen ist aktuell so billig wie noch nie auf Steam! In Crusader Kings 3 könnt ihr das mittelalterliche Europa auf verschieden Weisen erobern: Diplomatisch, miliärisch oder doch mit Mord und Verrat? Wie sich eure Dynastie entwickeln wird, hängt von den Persönlichkeitseigenschaften eurer Hausoberhäupter ab – die spielen so eine große Rolle, dass Crusader Kings 3 genauso sehr als Rollenspiel wie auch als Strategie-Titel verstanden werden kann.

Mit dem erst frisch erschienenen DLC Tours and Tournaments (den Trailer dazu seht ihr oben) sind auch einige neue Inhalte erschienen, wer aber kein Geld ausgeben möchte, kann sich auch mit der riesigen Game of Thrones-Mod sein Spiel aufmotzen.

Stellaris

Releasejahr: 2016 | Preis & Rabatt: 10 Euro, um 75 Prozent reduziert | Hier geht's zum Angebot

1:18 Stellaris bereitet uns zum Story-DLC First Contact auf dicke Weltraumschlachten vor

In Stellaris könnt ihr nicht nur einen Kontinent erobern, sondern gleich ein ganzes Sternensystem! Ihr verbündet euch mit unterschiedlichen Aliens, treibt interstellaren Handel und erlebt die wildesten Sci-Fi-Geschichten.

Auch hier ist erst kürzlich ein großer DLC erschienen, der auf den Namen First Contact hört. In unserem Test bemängeln wir aber, dass sich die Erweiterung auf die falschen Dinge konzentriert.

Victoria 3

Releasejahr: 2022 | Preis & Rabatt: 40 Euro, um 20 Prozent reduziert | Hier geht's zum Angebot

1:42 Erstes Immersion Pack für Victoria 3 enthüllt neue historische Persönlichkeiten und mehr

Der neueste Titel aus der Spieleschmiede Paradox verschlägt euch in die Zeit des Imperialismus, bei dem vor allem der Fokus auf den wirtschaftlichen, aber auch den politischen Veränderungen der Epoche liegt. Wo es zum Release von Victoria 3 noch einige Stolpersteine gab, sind diese nun zu großen Teilen bereinigt worden, wie unser Nachtest zeigt.

Europa Universalis 4

Releasejahr: 2013 | Preis & Rabatt: 12 Euro, um 70 Prozent reduziert | Hier geht's zum Angebot

1:20 Europa Universalis 4 bringt zum Release von Domination ordentlich Strategiestimmung auf

Seit neun langen Jahren ist Europa Universalis 4 schon auf dem Markt. Gealtert ist das Spiel hervorragend, da Paradox noch immer regelmäßige Updates und DLCs hervorbringt. Vor wenigen Wochen erschien erst die Erweiterung Dominion, bei der unser Tester alleine von der Fülle an neuen Inhalten begeistert war.

Cities: Skylines

Releasejahr: 2015 | Preis & Rabatt: 8,39 Euro, um 70 Prozent reduziert | Hier geht's zum Angebot

1:16 Cities: Skylines stellt im Trailer 7 neue Download-Pakete der "World Tour" vor

Weg von Vergangenheit und Zukunft, wer sich lieber auf die Gegenwart konzentriert, sollte sich Cities: Skylines genauer ansehen. Hier hat Paradox als Publisher fungiert. Die Städtebausiumulation gibt es auch bereits seit acht Jahren, hält sich aber noch immer wacker, trotz der zahlreichen Aufbau-Konkurrenz. 93 Prozent positive Rezensionen auf Steam können sich sehen lassen.

Zu all den Spielen gibt’s aktuell natürlich noch etliche Erweiterungen ebenfalls vergünstigt, aber auch weitere Spiele finden sich im Angebot auf Steam.

Werdet ihr bei einem der Angebote zuschlagen oder seid ihr ohnehin schon im Besitz all der vorgestellten Titel? Und welches Paradox-Spiel ist euer All-Time-Favorite? Liebt ihr die Intrigen von Crusader Kings 3 oder doch lieber die Weltraum-Strategie von Stellaris? Vielleicht gefällt euch auch das rüstige Europa Universalis 4 am besten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!