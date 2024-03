Steam Spring Sale: 9 tolle Spiele unter 10 Euro, die sich diesmal richtig lohnen

Wir haben wieder eine ganze Reihe an Spieletipps aus dem aktuellen Steam Sale für euch.

Der momentan laufende Steam Spring Sale ist Fluch und Segen zugleich. Segen, weil ihr viele Spiele zu teilweise fast schon unverschämt günstigen Preisen abstauben könnt. Fluch, weil sich selbst Gabe Newell zwischen den virtuellen Regalen des gerne mal unübersichtlichen Steam-Shops verlaufen würde.

Ihr habt aber einen Joker - nämlich uns. Wir haben für euch die Machete geschwungen und uns durch den Steam-Dschungel gekämpft. Bei der Rückkehr in die Zivilisation hatten wir neun tolle Spieletipps für euch im Gepäck. Der Clou: Keiner der Titel kostet euch mehr als 10 Euro!

The Messenger

1:31 The Messenger: Gameplay-Trailer zum fantastischen Plattformer

Genre: Plattformer/Metroidvania | Entwickler: Sabotage | Release: August 2018 | Preis: 4 Euro (80 Prozent Rabatt)

Sören Diedrich: The Messenger ist von Anfang bis Ende ein wilder Ritt. Das Spiel von Sabotage (Sea of Stars) drückt einfach alle Knöpfe bei mir:

Eine makellose Steuerung, die keine Fehler verzeiht? ✅

Nostalgische Pixelgrafik im 8- und 16-Bit-Look? ✅

Knackige Bosskämpfe mit Wutanfall-Garantie? ✅

Eine Spielwelt voller Geheimnisse? ✅

Ein Soundtrack, der mich auch im Schlaf noch mit dem Kopf wackeln lässt? ✅

Worum geht's? Ihr spielt einen Ninja, dessen Heimatdorf von Dämonen angegriffen wird. Um Rache an den finsteren Schergen zu nehmen, brecht ihr auch eine gefährliche Reise quer durch die Welt auf.

Ich betone mit Nachdruck: The Messenger ist teilweise verflucht schwer! Seid euch dessen bitte bewusst. Das Spiel verzeiht von Beginn an keinen Fehler, vor allem nicht bei den ultra-präzisen Sprungeinlagen. Auch die Bosskämpfe werden eure Frustrationstoleranz auf die Probe stellen.

Das klingt aber alles viel negativer, als es in Wahrheit ist. Denn wenn ihr The Messenger einmal beherrscht, werdet ihr mit einem enorm motivierenden Spielfluss und einem regelmäßigen Rausch an Endorphinen belohnt. Kurzum: The Messenger wird euch aus den Latschen hauen, wenn ihr euch durchbeißt!

Tipp: Zockt vor dem Kauf doch einfach die kostenlose Demo, aber das bleibt unter uns, hört ihr?!

Banner of the Maid

1:06 Banner of the Maid: Das Strategie-Rollenspiel im Gameplay-Trailer

Genre: Strategierollenspiel | Entwickler: Azure Flame Studio | Release: Mai 2019 | Preis: 2,50 Euro (85 Prozent Rabatt)

Dimitry Halley: Banner of the Maid ist so unglaublich merkwürdig. Ein chinesisches Strategierollenspiel im Erbe von Fire Emblem, in dem ihr ausgerechnet die kleine Schwester von Napoleon Bonaparte spielt und Generäle der Französischen Revolutionsära rekrutiert, um in taktischen Rundengefechten die anderen Mächte zu bezwingen. So levelt ihr zum Beispiel Jean Lannes auf, der im echten Leben Herzog von Montebello war.

Aber so bizarr dieses Konzept auch klingen mag: Banner of the Maid ist ein sehr spaßiges Spiel. Jede neue Mission konfrontiert euch mit taktischen Herausforderungen. Mal muss ich meine Truppen rechtzeitig aus der Schusslinie feindlicher Artillerie bewegen, mal eine Position halten, während ich parallel mit Spähtrupps Schätze hinter der Front ergattere. Es gibt ja mittlerweile einige Fire-Emblem-Klone auf Steam und für schlappe 2,50 Euro bekommt ihr hier einen der besseren.

Road 96

0:50 Road 96: Gameplay-Trailer zum Story-Adventure

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Digixart | Release: August 2021 | Preis: 5 Euro (75 Prozent Rabatt)

Natalie Schermann: Ich habe Road 96 unterschätzt. Die bunte Optik und der cartoonhafte Look der Charaktere locken mich in den ersten Spielstunden auf eine falsche Fährte. Denn statt spaßiger Roadtrips und Karaoke auf dem Beifahrersitz erwarten mich überraschend ernste Themen und schwerwiegende Entscheidungen.

Ich schlüpfe in die Rolle von unterschiedlichen Teenagern, die von zuhause abgehauen sind und das Land verlassen wollen, um vor der tyrannischen Regierung zu fliehen und sich außerhalb von Petria ein neues Leben aufzubauen.

Das Spannende: Ich spiele keine Hauptcharaktere, bin nicht das Zentrum der Geschichte, habe nicht mal einen Namen. Ich bin Beobachterin, treffe die unterschiedlichsten Persönlichkeiten auf meinem Weg zur Grenze und erlebe die Tage aus unterschiedlichen Perspektiven.

Ich bin aber alles andere als unwichtig: Meine Entscheidungen, die Dinge, die ich sage, meine Beziehungen zu den Charakteren haben Auswirkungen - nicht nur auf die einzelnen Personen, sondern auch auf die Zukunft von ganz Petria.

Road 96 ist ein besonderes Spiel, das euch sieben Stunden lang mit tollen Geschichten, vielfältigen Menschen und emotionalen Momenten belohnt. Im Steam-Sale kostet das Adventure aktuell auch weniger als ein Tages-Busticket - übrigens auch im Epic Store, wo ihr nochmal 10 Prozent eures Einkaufs zurückbekommt.

Unpacking

1:26 Unpacking: Auspacksimulator zeigt beeindruckendes Audiodesign im Trailer

Genre: Simulation | Entwickler: Witch Beam | Release: November 2021 | Preis: 10 Euro (50 Prozent Rabatt)

Tilmann Bier: Unpacking gehört für mich zu den Spielen, an die ich mich noch in vielen Jahren zurückerinnern werde. Und zwar wegen des an sich simplen, aber genialen Spielprinzips, das geschickt eine Geschichte integriert und mein Kopfkino angeregt.

In dem Puzzle-Abenteuer habe ich großen Spaß mit einer Tätigkeit, die ich in der Realität einfach nur anstrengend finde: dem Umziehen. In insgesamt acht verschiedenen Wohnungen darf ich Umzugskartons auspacken und Gegenstände aller Art an den richtigen Platz stellen. Und das macht nicht nur wegen des großartigen Sounddesigns viel Freude, das ihr euch im obigen Video anhören könnt.

Denn nebenbei erzählt Unpacking auch die Geschichte einer Person, die im Laufe ihres Lebens an verschiedenen Orten wohnt: Wir beginnen mit einem Kinderzimmer, ziehen in ein Studentenwohnheim, eine WG und zum Schluss in unser eigenes Haus. Über mitgenommene und zurückgelassene Gegenstände deutet das Spiel die Persönlichkeitsentwicklung und wichtige Momente im Leben der unsichtbaren Spielfigur an. So habe ich eine Geschichte noch nie vermittelt bekommen!

Wolfenstein 2: The New Colossus

7:27 Wolfenstein 2: The New Colossus - Testvideo: Der beste Solo-Shooter 2017

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Machine Games | Release: Oktober 2017 | Preis: 4,50 Euro (85 Prozent Rabatt)

Phil Elsner: Vollwertige AAA-Shooter, die sich komplett auf eine umfangreiche und packende Singleplayer-Kampagne konzentrieren, sind inzwischen ja eine echte Seltenheit geworden. Da lernt man, die großen Highlights des Genres aus den letzten Jahren umso mehr zu schätzen - und eins davon ist zweifellos Wolfenstein 2!

Der Nachfolger zum ebenfalls fantastischen Wolfenstein: The New Order kommt ohne Service-Firlefanz, ohne Battle Royale und ohne Ingame-Shop. Stattdessen gibt’s einfach eine toll geschriebene Story und bombastisch gute Ballerei. Und das zum Preis eines durchschnittlichen Döners. Wo findet man das heute noch? Eben.

Wuchtige Trefferwirkung, ein Akimbo-System zum beidhändigen Führen von Waffen, taktische Upgrades und toller Sound saugen uns richtig in die Gefechte gegen das Nazi-Regime. Und die sind diesmal wirklich Nazis: Im Preis ist die unveränderte Originalfassung enthalten.

Wolfenstein 2 inszeniert eindrucksvoll eine greifbare Welt, in der wir echte Abscheu vor den Schurken entwickeln, uns Verbündete ans Herz wachsen und wir plötzlich auch mal laut loslachen müssen. Der Mix aus Witz, Satire und Drama ist fein austariert und trotzdem kommt der Shooter-Aspekt nicht zu kurz.

So, kurze Verschnaufpause. Auf Seite 2 geht es weiter mit unseren restlichen Spieletipps.