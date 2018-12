Im April dieses Jahres stand der Analyse-Dienst Steam Spy vor einem Problem: Weil Steam die Spiele-Bibliotheken der Spieler standardmäßig auf privat stellte, verlor Erfinder Sergey Galyonkin seine Datengrundlage.

Schlecht für Steam Spy, aber nur halb so schlimm für Sergey Galyonkin, der zu diesem Zeitpunkt bereits bei Epic Games als Leiter der Publishing-Strategie arbeitete. »Und ich habe immer noch dieses kleine Nebenprojekt namens Fortnite«, sagte er damals.

Nun wissen wir genau, was er damit meinte. Galyonkin arbeitete nämlich bereits seit einigen Jahren am neuen Epic Games Store, einem direkten Konkurrenten zu Steam. Der Steam Spy war also im wahrsten Sinne des Wortes ein Spion. Im Interview mit Kotaku schreibt er:

Epic Games just announced a store with 88/12 split (no tiers), access to the audience, and Support-A-Creator program.



I've been working on this project at my day job for the past several years.https://t.co/eG1KdWGpK4