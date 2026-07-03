Steam Summer Sale: 6 Spiele für unter 1 Euro, die eure Zeit wirklich wert sind

Von so viel Rabatten kann man auch mal geblendet werden.

Der Steam Summer Sale ist noch in vollem Gange und es sind so viele Spiele im Angebot, dass man schnell mal den Überblick verliert.

Um euch ein wenig Rumgesuche zu ersparen, haben wir uns direkt ins Getümmel geworfen und sind mit sechs Titeln zurückgekehrt, die euch weniger als einen Euro kosten. Falls ihr noch 50 Cent mehr auf der Tasche habt, legen wir einen Bonus-Tipp für 1,50 Euro obendrauf.

Metro 2033: Redux

7:37 Metro Redux - Test-Video zur Remastered-Version

Autoplay

Genre : Ego-Shooter

: Ego-Shooter Release : 2014

: 2014 Preis: 0,99 Euro (95 Prozent Rabatt) Zum Spiel auf Steam

Rausgehen ist nicht nur bei Temperaturen jenseits der 30 Grad eine schlechte Idee. Auch im Universum von Metro sollte man sich das zweimal überlegen. Metro 2033: Redux ist die neuaufgelegte Version des Kult-Shooters von 2010 und versetzt euch in eine postapokalyptische Welt, in der die Menschheit sich in U-Bahn-Tunnel zurückgezogen hat.

Ihr spielt Artjom, der sein ganzes Leben in jenen Tunneln verbracht hat und der sich jetzt einer gefährlichen Aufgabe gegenüber sieht. Eine neue Bedrohung durch düstere Kreaturen steht vor der Tür und er muss durch das verzweigte Moskauer U-Bahn-Netz reisen, um Hilfe zu holen.

Hotline Miami

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Genre : Action

: Action Release : 2012

: 2012 Preis: 0,97 Euro (90 Prozent Rabatt) Zum Spiel auf Steam

Manche Spiele werden einfach nie alt und da gehört auch Hotline Miami dazu. Der brutale Topdown-Shooter ist in einem fiktiven Miami von 1989 angesiedelt und das merkt man auch am Look und Sound des Spiels.

Ihr spielt einen namenlosen Protagonisten, der mysteriöse Nachrichten auf seinen Anrufbeantworter erhält. In diesen wird euch aufgetragen bestimmte Etablissements hopszunehmen, die alle irgendwie mit der kriminellen Unterwelt der Stadt zusammenhängen. Mit jeder eurer Schießereien büßt ihr allerdings einen Teil eurer psychischen Unversehrtheit ein und beginnt langsam aber sicher zu halluzinieren.

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

1:46 Fahrenheit Remastered - Trailer zur Adventure-Neuauflage

Genre : Adventure

: Adventure Release : 2015

: 2015 Preis: 0,99 Euro (90 Prozent Rabatt) Zum Spiel auf Steam

Bei den aktuellen Temperaturen seid ihr doch sicher bereit für ein bisschen Gefröstel. In Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered müsst ihr euch um Hitze gar keine Sorgen machen, denn hier purzeln die Grade im New Yorker Winter. Die Neuauflage des Quantic-Dream-Klassikers präsentiert euch abermals einen spielbaren Crime-Thriller.

Darin übernehmt ihr die Rollen von mehreren spielbaren Charakteren, deren Wege sich kreuzen. Als Lucas Kane begeht ihr einen Mord, ohne es zu wollen und verwischt eure Spuren, während ihr als die Detektive Carla Valenti und Tyler Miles den Fall zu klären versucht. Lucas ist allerdings kein »normaler« Mörder, sondern hat übernatürliche Fähigkeiten entwickelt.

The Room

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Genre : Rätselspiel

: Rätselspiel Release : 2014

: 2014 Preis: 0,99 Euro (80 Prozent Rabatt) Zum Spiel auf Steam

The Room ist ein absoluter Klassiker unter den Rätselspielen, nicht zuletzt wegen seiner einzigartigen Atmosphäre. Euch erwartet hier eine Mischung aus Escape Room und Mystery Thriller. Den Nachfolger - The Room Two - gibt's übrigens auch für 1 Euro.

Im Spiel folgt ihr einer Einladung auf den Dachboden eines einsamen Hauses. Ein offenbar wahnsinnig gewordener Wissenschaftler hat euch einige rätselhafte Hochsicherheitsboxen hinterlassen, die es jetzt zu knacken gilt. Das, was sie verbergen, zieht euch jedoch tief in einen Strudel aus kosmischen Geheimnissen, die vielleicht besser unentdeckt geblieben wären.

Bridge Constructor Portal

1:40 Bridge Constructor Portal - Trailer zum Release zeigt Gameplay im Portal-Stil

Genre : Rätselspiel

: Rätselspiel Release : 2017

: 2017 Preis: 0,99 Euro (90 Prozent Rabatt) Zum Spiel auf Steam

Euch ist zum Knobeln zumute, aber ihr mögt es lieber etwas heiterer? Dann strengt eure grauen Zellen doch am besten in Bridge Constructor Portal an. Das ist zwar nicht der dritte Teil der legendären Rätselreihe, weckt aber ganz ähnliche Emotionen.

Ihr seid ein neuer Angestellter bei Aperture Science und dafür zuständig 60 Testkammern zusammenzuklöppeln. Dafür baut ihr möglichst effizient Brücken, Rampen und Rutschen, die ihr zusätzlich mit Gadgets aus Portal verfeinert. Keine Sorge, GLaDOS höchst selbst bringt euch alles bei, was ihr dafür wissen müsst.

Stories Untold

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Genre : Horror

: Horror Release : 2017

: 2017 Preis: 0,97 Euro (90 Prozent Rabatt) Zum Spiel auf Steam

Stories Untold verbindet Text-Adventures der 80er mit modernem First-Person-Horror. Das Spiel enthält vier Episoden, die allesamt düstere Geschichten erzählen, die ein wenig an Stranger Things und Twilight Zone erinnern.

In Episode 1 spielt ihr ein solches Text-Adventure, stellt jedoch fest, dass eure Anweisungen im Spiel auch die Realität verändern. In den weiteren Szenarien seid ihr ein Wissenschaftler, der an einem mysteriösen Organismus forscht und erkundet eine eine einsame Forschungsstation in der Arktis. Aber lasst euch am besten überraschen.

Bonustipp - The Binding of Isaac: Rebirth

20:11 1.000 Stunden gespielt: Warum tue ich mir das an? | The Binding of Isaac

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release : 2014

: 2014 Preis: 1,49 Euro (90 Prozent Rabatt) Zum Spiel auf Steam

Es kostet zwar 1,50 Euro, wir wollen es euch aber trotzdem nicht vorenthalten. Mit The Binding of Isaac: Rebirth bekommt ihr ein dickes Roguelike-Schmankerl, das euch hunderte Stunden Spaß bescheren kann, wie ihr im obigen Video seht.

Der kleine Isaac lebt bei seiner Mutter, die eines Tages Gottes Stimme vernimmt. Sie soll ihren Glauben beweisen, indem sie ihren Sohn opfert, doch der hat darauf wenig Bock. Deshalb flieht er durch eine Bodenluke in den Keller, der sich als endlos großes Labyrinth voller Monster entpuppt. Mit seinen Tränen als Waffen kämpft sich Isaac immer weiter vor, bis er durch Items und Ausrüstungsgegenstände immer unaufhaltsamer wird.

Habt ihr also noch ein paar Cents von verkauften Sammelkarten übrig, könnt ihr die gerade gleich wieder wunderbar investieren. Auf Steam gibt's aber noch viele weitere Angebote, die sich lohnen. Schaut dafür einfach mal in der obigen Box vorbei.

Habt ihr sonst noch Empfehlungen, die den Geldbeutel schonen? Dann ab damit in die Kommentare!