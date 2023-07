Steam Summer Sale: Diese 7 Geheimtipps hat niemand auf dem Zettel - außer ihr!

Operation Tango und weitere Tipps aus unserer Community sind gerade bei Steam im Sale.

Ihr habt ja recht, nicht alle unserer empfohlenen Geheimtipps im aktuellen Steam Sale sind winzige Underdogs, von denen kaum jemand gehört hat. Aber dafür kommt hier eine Ladung wirklich kleiner Spiele, die es gerade sehr günstig gibt – die Empfehlungen stammen direkt aus unserem Kommentarbereich. Danke euch für eure Tipps!

An dieser Stelle erlauben wir uns ganz kurz noch ein bisschen Eigenwerbung, danach geht’s direkt los mit den Sale-Tipps! Wenn ihr bei GameStar gern über wirklich kleine und unbekannte Spiele lesen wollt, dann haltet die Augen nach unserem regelmäßigen Geheimtipp-Format offen. Wir veröffentlichen gegen Ende des Monats die besten, frisch erschienenen Spiele aus der zweiten und dritten Reihe. Hier findet ihr zum Beispiel großartige Indie-Tipps vom Juni 2023.

Und jetzt viel Spaß beim Durchstöbern eurer Tipps! Scrollt euch entweder durch oder nutzt hier unsere praktische Schnellnavigation:

To The Moon 1 - 3

3:44 To the Moon - Test-Video zum Indie-Adventure

Genre: Adventure | Entwickler: Freebird Games | Release: 2011 / 2017 / 2021 | Preis & Rabatt: 2 Euro / 2 Euro / 5 Euro (um 50 bis 80 Prozent reduziert)

Drei Spiele, die euch emotional richtig aufwühlen werden: Mit To The Moon begann 2011 eine wundervolle Reihe von Story-Adventures, bei denen die simple Grafik wirklich gar keine Rolle spielt. Denn die Geschichten, die hier erzählt werden, sind so menschlich, so komisch und manchmal so herzzerreißend - fragt nur mal einen Fan nach dem Hasen im Mond. Und haltet ein Taschentuch bereit.

Story-Fans sollten auf jeden Fall mindestens einen Teil spielen - sie hängen lose zusammen, also empfiehlt sich durchaus, die Release-Reihenfolge einzuhalten. Ist aber nicht unbedingt nötig. Laut unserer Sory-Liebhaberin Steffi ist To The Moon am traurigsten und Impostor Factory am verspieltesten, also sucht euch aus, wonach euch der Sinn steht.

Operation: Tango

1:37 Operation: Tango - Ein Cyberpunk-Thriller als Koop-Spiel für zwei

Genre: Koop-Adventure | Entwickler: Clever Plays | Release: 1. Juni 2021 | Preis & Rabatt: 9 Euro (45 Prozent reduziert)

Falls ihr Koop-Adventures wie It Takes Two oder A Way Out mögt, dann könnte Operation: Tango genau das passende Spiel für eure nächste gemeinsame Session sein. In diesem Spionage-Adventure wagt ihr euch zu zweit auf gefährliche Missionen rund um den Globus. Erfolg habt ihr nur, wenn ihr als Agent und Hacker ständig miteinander kommuniziert und einander unterstützt.

Dank Friend Pass muss nur ein Spieler Operation: Tango besitzen, euer Koop-Buddy muss sich das Spiel einfach nur herunterladen. Plattformen sind dabei egal, Crossplay wird unterstützt.

Taur

Genre: Strategie | Entwickler: Echo Entertainment | Release: 20. Februar 2020 | Preis & Rabatt: 14 Euro (um 33 Prozent reduziert)

Taur wurde von einem einzigen Entwickler erschaffen und hat sich bei Steam eine kleine, aber treue Fan-Gemeinschaft erkämpft. Das Strategiespiel kombiniert Tower Defense mit Shooter-Elementen: Ihr wehrt Horden von feindseligen Kampfdroiden ab, indem ihr eure zentrale Festung mit Artillerie, Mauern und speziellen Fähigkeiten verteidigt.

Obwohl das SciFi-Setting und die Story der Kampagne wenig bemerkenswert sind, hat uns Taur mit seinem Gameplay-Loop im Test überzeugt.

Monster Sanctuary

1:39 Monster Sanctuary - Trailer stellt den Mix aus Metroidvania und Pokémon vor

Genre: Rundentaktik / Metroidvania | Entwickler: moi rai games | Release: 8. Dezember 2020 | Preis & Rabatt: 7 Euro (um 66 Prozent reduziert)

Ihr vermisst die guten alten Pokémon-Spiele, die noch vor Pixelcharme gesprüht haben? Dann schaut euch unbedingt diesen Mix aus Kreaturensammler und Metroidvania an! In Monster Sanctuary rennt ihr mit euren gezähmten Wesen durch eine hübsche Sidescroll-Welt voller verschiedener Biome, etwa Unterwasserhöhlen oder sommerliche Graslandschaften.

Eure Monster schickt ihr dann als Dreier-Team in Kämpfe, die rundenbasiert ablaufen. Dabei sind auch mächtige Kombo-Kettenangriffe möglich, also probiert mit verschiedenen Kreaturen und Strategien herum! Für die ganz Harten unter euch gibt's auch einen Permadeath-Spielmodus.

Motor Town: Behind The Wheel

2:36 Motor Town: Behind The Wheel - Die umfangreiche Fahrsim mit Open World im Gameplay-Trailer

Genre: Fahrsimulation | Entwickler: P3 Games | Release: 18. Dezember 2021 | Preis & Rabatt: 18 Euro (um 10 Prozent reduziert)

Sucht ihr nach einem entspannenden Spiel, mit dem ihr an heißen Tagen abschalten könnt? Vielleicht passt Motor Town: Behind The Wheel zu euch. Diese Fahrsimulation setzt nicht aus fotorealistische Grafik wie die namhafte Konkurrenz, sondern voll auf den Spielspaß (allein oder im Multiplayer). Seht es am besten eher als Sandbox mit offener Welt, in der ihr jede Menge Quatsch anstellen könnt, dabei aber großartiges Fahrgefühl genießt.

Was passiert, wenn man acht Abschlepptrucks aneinander kettet? Wie schnell könnt ihr Möbel quer durch die USA ausliefern? Noch befindet sich Motor Town im Early Access, aber es bietet jetzt schon jede Menge Umfang.