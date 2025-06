Der große Steam Summer Sale startet heute, alle Infos zu Uhrzeit, Dauer und Angeboten

Bei der Bullenhitze in unserem Büro würden wir auch lieber unter Palmen liegen und Kokosnüsse schlürfen.

Der Juni neigt sich dem Ende und schon ballrilgerge …

Sorry, wir fangen nochmal an: Der Juni neigt sich dem Enaölkerg …

Tut uns leid! Unsere schweißnassen Hände rutschen andauernd auf der Tastatur aus. Es ist so heiß! Bei euch auch? Grauenvoll! Aber natürlich auch schön für alle, die die Sonne lieben und gerne draußen viele tolle Dinge unternehmen. Wir bleiben lieber daheim im abgedunkelten Spielezimmer und daddeln.

Wie gut, dass Steam den großen Summer Sale startet. Der gehört zu den größten Rabattaktionen der beliebten Plattform, entsprechend verlockend dürften die Angebote sein. Euch erwarten wieder hunderte Angebote alter und aktueller Spiele, oft zum neuen Tiefstpreis.

Und wer hilft euch dabei, das Maximum aus dem Summer Sale rauszuholen? Richtig: Wir! Hier kommen jetzt alle Infos zum in wenigen Stunden startenden Rabatt-Festival.

Alle Infos zum Steam Summer Sale 2025 im Überblick

Wann startet der Steam Summer Sale 2025?

Der Steam Summer Sale 2025 beginnt am 26. Juni 2025 pünktlich um 18 Uhr deutscher Zeit.

Kann ich bitte einen Trailer sehen?

Wir würden euch nie einen Wunsch abschlagen, aber derzeit gibt es noch keinen Trailer zur Einstimmung. Das dürfte sich bis zum Start des Summer Sales aber noch ändern. Sobald der Trailer da ist, binden wir ihn euch hier noch ein.

Wann endet der Steam Summer Sale 2025?

Der Sale dauert eine ganze Woche. Ihr müsst euch also bei eurer Kaufentscheidung nicht hetzen, sondern könnt euch in aller Ruhe einen Eiskaffee oder Milchshake zubereiten, um euch abzukühlen. Schluss ist erst am Donnerstag, den 3. Juli 2025, ebenfalls wieder pünktlich um 18 Uhr.

Gibt es Sammelkarten oder andere Aktionen?

Wie bei jedem großen Steam Sale werdet ihr mit Sicherheit auch irgendwelche Sammelkarten, Avatare oder sonstige Profil-Gimmicks verdienen können. Das Wie können wir euch hingegen noch nicht sagen, da sind wir genauso schlau wie ihr.

Welche Spiele sind reduziert?

Derzeit weiß das wohl nur GabeN. Wenig überraschend werden es aber hunderte Spiele sein, die mal mehr, mal weniger stark im Preis gesenkt werden. Neben aktuellen und noch gar nicht so alten Highlights wird es auch viele ältere Perlen geben, die schon lange in eure Bibliothek einziehen wollen.

Sobald erste Angebote bekannt sind, aktualisieren wir diesen Abschnitt.

Das war lange noch nicht alles. Wie gewohnt versorgen wir euch hier auf GameStar.de in den kommenden Tagen während des Summer Sale 2025 mit allerlei Tipps und persönlichen Empfehlungen!

Jetzt kommt wie gehabt die spannende Abschlussfrage rund um den kommenden Steam Sale: Welche Spiele stehen ganz oben auf eurer Wunschliste? Nutzt ihr den Sale vor allem, um gezielt ein paar wenige Highlights abzustauben, oder gehört ihr eher zu der Fraktion Impulskauf, deren Pile of Shame immer höher wird? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare!