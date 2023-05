Steam: Ein Survival-Geheimtipp mit 87 Prozent positiven Reviews ist gerade spottbillig

Das Survivalspiel The Red Lantern gibt's auf Steam gerade stark reduziert.

Survivalspiele sind meist etwas formelhaft - man wacht auf einer Insel oder einem fremden Planeten auf, muss Ressourcen sammeln, eine Basis aufbauen, allerlei Werkzeuge und Waffen herstellen und sich gegen angreifende Feinde wehren.

Auf Steam gibt's aktuell einen wirklich außergewöhnlichen Genrevertreter zum Schnäppchenpreis, der bei den Spielerinnen und Spielern auf Steam auch noch wirklich gut ankommt.

Survival mit Hundeschlitten

The Red Lantern wirft natürlich nicht alle Genrestandards über Bord: Auch hier seit ihr verloren gegangen, diesmal in der eisigen Einöde von Alaska. Die Heldin des Spiels will hier nämlich ein neues Leben beginnen, verirrt sich aber auf dem Weg dorthin.

Ihre einzigen Begleiter sind ihre Schlittenhunde, die ihr dabei helfen sollen, den Weg ins neue Heim zu finden. Zu Spielbeginn müsst ihr deshalb ein Team aus fünf Hunden wählen, die alle eigene Persönlichkeiten und Geschichten haben.

Zwar legt The Red Lantern großen Wert auf das Erzählen seiner Story, aber es ist immer noch ein Survivalspiel. Ihr kämpft also auch hier buchstäblich ums Überleben - euer eigenes und das eurer treuen Begleiter.

Im Trailer zum Spiel könnt ihr euch einige der Gefahren, denen ihr euch stellen müsst, anschauen:

1:34 Schlittenhunde im wilden Alaska - Trailer zu The Red Lantern

Ein großer Bestandteil des Spiels ist ebenso das Treffen von wichtigen Entscheidungen: Schießt ihr jeden Hirsch, dem ihr begegnet, mit eurem Jagdgewehr über den Haufen und sichert so euren Proviant? Oder wollt ihr lieber mit der Natur im Einklang leben und wählt eine umsichtigere, aber riskantere Methode?

Wenn ihr die abenteuerliche Reise erfolgreich meistert, werdet ihr übrigens mit dem Zen-Modus belohnt: Hier könnt ihr euch in eurer Holzhütte zurücklehnen und den Hunden beim Herumtollen zuschauen.

Bei den Spielern auf Steam kommt der Titel wirklich gut an: 87 Prozent der Bewertungen fallen positiv aus, insbesondere die malerische Grafik und die verschiedenen Persönlichkeiten der Huskys werden in fast jeder User-Rezension gelobt. Kritik gibt's hauptsächlich fürs Gameplay, das für einige Spieler zu simpel ausfällt und in gewissen Situationen unfair, weil zufallsabhängig, sein soll.

Falls ihr jetzt unglaubliche Lust auf ein wirklich einzigartiges Survivalspiel in der Wildnis von Alaska bekommen habt und euch die Kritikpunkte nicht allzu sehr abschrecken: Bei Steam ist The Red Lantern gerade um 60 Prozent reduziert und schlägt noch bis zum 29. Mai 2023 mit 8 statt zwanzig Euro zu Buche.