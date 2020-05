Steam: Termin für den Summer Sale 2020 ist geleakt

In Bezug auf seine Steam-Sales hüllt sich Plattform-Betreiber Valve stets in Schweigen: Die Termine der riesigen Rabattaktionen werden in der Regel nicht im Vorfeld bekanntgegeben und starten ohne große Ankündigung.

Allerdings kommt es immer wieder zu Leaks: Software-Entwickler, die ihre Produkte auf Steam anbieten, werden in der Regel von Valve vor der breiten Öffentlichkeit informiert, damit sie rechtzeitig ihre gewünschten Rabatte einrichten können.

Im vergangenen Jahr wurde das Startdatum des Summer-Sales erst wenige Stunden vor Beginn des Events bekannt - dieses Jahr wissen wir schon anderthalb Monate vorher, wann es losgehen soll.

Steam Summer Sale startet wieder im Juni

Das Datum für den ersten richtig großen Steam-Sale des Jahres ist jetzt - dank Pavel Djundik, dem Entwickler hinter der Steam-Datenbank SteamDB - an die Öffentlichkeit gedrungen: Wie der bekannte Dataminer herausgefunden hat, wird der Steam Summer Sale diesen Sommer vom 25. Juni bis zum 5. Juli 2020 laufen - also wieder ziemlich genau zwei Wochen. Die Startzeit dürfte, wie üblich, wieder bei 19 Uhr deutscher Zeit liegen.

Confirmed now, Jun 25 to Jul 9 — Pavel Djundik (@thexpaw) May 8, 2020

Auch diesmal stammen die geleakten Informationen wohl wieder von Entwicklern, die frühzeitig über das Datum informiert worden sind: Laut Djundiks Tweet stammen die Informationen von einem chinesischen Entwicklerstudio. Sollten die Daten stimmen, findet der Steam Summer Sale an genau denselben Tagen wie 2019 statt - auch dort lief die Sommer-Aktion vom 25. Juni bis 5. Juli.

So überbrückt ihr die Wartezeit

Wer dringend was Neues zum Spielen sucht, aber keine Lust hat, noch weit über einen Monat zu warten: Aktuell sind in der »Midweek Madness« noch zahlreiche Top-Spiele auf Steam stark reduziert. So gibt es gerade etwa Doom Eternal, Mortal Kombat 11 und den Football Manager 2020 zum vergünstigten Preis - alle Infos dazu findet ihr in unserem Artikel:

65 4 Mehr zum Thema Steam Sale - Diese Spiele-Highlights sind jetzt stark reduziert

Allerdings müsst ihr schnell sein: Viele Rabatte gelten nur noch bis heute Abend.