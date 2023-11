Steam Top 10: Zwei Blockbuster feiern ihre fulminante Rückkehr

Das Dino-Survivalspiel Ark kehrt in Unreal Engine 5 zurück.

Ark: Survival Ascended schlägt hohe Wellen im Survival-Genre, auch wenn diese gleich wieder tosend zusammenkrachen. Ähnlich wie der UE4-Vorgänger leidet das Spiel auch in der Unreal Engine 5 unter Performance-Problemen. Für eine inzwischen zweiwöchige Platzierung in den Steam Top 10 reicht es dennoch.

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Ark: Survival Ascended

Genre: Survival-MMO | Release: 26. Oktober 2023 (Early Access) | Preis: 44,99 Euro

Ach, Ark. Warum startest du auch deinen zweiten Early Access mit massiven technischen Problemen und altbekannten Bugs? Klar, die Dinosaurier in der Unreal Engine 5 sehen schon verdammt schick aus und mit der kleinen Kelle austeilen, das ist einfach nicht dein Ding, aber es ist einfach so ärgerlich für deine Fans. Zumal der Preis von 45 Euro nicht gerade von mangelndem Selbstbewusstsein zeugt.

Irgendwo zurecht: Letzte Woche war Ark: Survival Ascended auf Platz 2 der umsatzstärksten Steam-Titel, diese Woche immerhin noch auf Position 5. Über 23.000 Spieler-Reviews auf Steam melden dann auch Redebedarf an. Die Rezensionen liegen bei 58 Prozent im ausgeglichenen Bereich.

Was unser angefressener Allrounder Sascha Penzhorn von der Geschichte hält, erfahrt ihr in seiner Kolumne zur Kontroverse um Ark: Survival Ascended.

Call of Duty Modern Warfare 3

Genre: Ego-Shooter | Release: 10. November 2023 | Preis: 69,99 / 99,99 Euro

Das jährliche CoD bleibt ein Dauerbrenner: Am 10. November 2023 erscheint der dritte Teil der Reboot-Reihe von Modern Warfare. Call of Duty Modern Warfare 3 lockt erwartungsgemäß wieder scharenweise Fan-Katzen hinter dem Ofen hervor. Und das trotz teils heftiger Kritik an der Story-Kampagne, die für Vorbesteller der teureren Edition bereits spielbar ist.

Auch wenn der nahe Release des neuen Shooters hier maßgeblich sein dürfte, sagt die Platzierung in den Steam-Charts wenig über Erfolg oder Misserfolg aus. Auf Steam wird Call of Duty seit einiger Zeit als Plattform gelistet, deshalb zählen auch Umsätze von MW2 und Warzone 2 mit rein.

CD Projekt Red scheint mit Cyberpunk 2077 ein weiterer Dauerbrenner gelungen zu sein. Ähnlich wie The Witcher 3 taucht das neue Rollenspiel der Polen, wenn auch bislang nicht so langanhaltend, immer mal wieder in den Charts auf.

Cyberpunk feiert seit dem Release der Erweiterung Phantom Liberty seinen zweiten Frühling – rund drei Jahre nach Release. Bei der höheren Wochenposition in den Steam-Charts handelt es sich übrigens meistens um das Hauptspiel, nicht das Addon. Neue Spieler also! Hauptgrund für die guten Verkaufszahlen dürfte ein jüngst stattgefundener Sale sein.

Seid ihr mit dafür verantwortlich, warum eines der Steam-Spiele in den Topsellern auftaucht? Welchen Titel habt ihr euch zuletzt geschnappt? Schreibt es gerne in die Kommentare!