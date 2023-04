Steam Sale: Schon vor dem Star Wars-Tag gibt’s galaktische Rabatte auf die Spiele

Zur Feier des Tages gibt's einige Star Wars-Spiele auf Steam richtig billig ... dabei ist der Feiertag noch gar nicht da.

Es war einmal vor langer Zeit auf einer weit, weit entfernten Verkaufsplattform … okay, das ist nicht wahr. Es ist jetzt, bei einer sehr leicht erreichbaren Plattform namens Steam: Da gibt es gerade einen mächtigen Sale auf Star Wars-Spiele, bevor der Star-Wars-Tag (4. Mai) überhaupt gekommen ist! Wir haben euch die spannendsten Angebote rausgesucht, damit ihr direkt in die weit entfernte Galaxis aufbrechen könnt.

Highlight des Sales: Lego Star Wars: Die Skywalker Saga

2:11 Lego Star Wars: The Skywalker Saga - Die Macht ist stark im Launch-Trailer

Genre & Release: Abenteuer | 5. April 2022

Abenteuer | 5. April 2022 Rabatt & Preis: 60 Prozent reduziert | 20 statt 60 Euro

60 Prozent reduziert | 20 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 5. Mai 2023

Alle neun Filme in einem Spiel. Wer Star Wars nicht zum 66sten Mal sehen, aber die Geschichte nochmal erleben will, kann hier zuschlagen. In gewohnt gekonntem Lego-Humor werdet ihr euch in der Skywalker Saga durch die drei Trilogien durchprügeln und jegliche Plastik-Figürchen mit dem Lichtschwert zersäbeln.

Euch erwarten etliche Rätsel, Spielfiguren, Fahrzeuge, erkundbare Welten und vieles mehr. Bei den ganzen Filmen kommt einiges zusammen, euch erwarten also einige Stunden Beschäftigung. Spielerisch orientiert sich die Skywalker Saga an den typischen Lego-Spielen – Klötzen bauen, Klötzchen zertrümmern, Rätsel lösen und so weiter. Die Formel geht aber auf, ganze 92 Prozent der Steam-Rezensionen sind mit dem Lego-Abenteuer glücklich.

Weitere mächtige Angebote

Star Wars Battlefront 2: Battlefield mit Sturmtrupplern. Das ist vielleicht eine etwas vereinfachte Zusammenfassung, aber trotzdem akkurat. Von dem Release-Fiasko aufgrund von Pay2Win-Vorwürfen hat sich das Spiel schon lange erholt und steht bei 87 positiven Rezensionen auf Steam. (um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro)

Star Wars Squadrons: Wer auf packende Weltraumschlachten steht, der sollte sich Squadrons genauer ansehen. Aktuell kämpft das Spiel aber laut Steam-Reviews mit technischen Problemen, vor allem bei VR-Nutzern. Wenn es aber wie in unserem Test läuft, dann erwarten euch packende Raumschiff-Kämpfe. (um 85 Prozent reduziert auf 6 Euro)

Knights of the Old Republic: Der Rollenspiel-Liebling vieler Star Wars-Fans ist ebenfalls runtergesetzt und bietet daher die perfekte Möglichkeit, den Klassiker nachzuholen – Das Kotor-Remake lässt wohl ohnehin auf sich warten. (um 65 Prozent reduziert auf 2,86 Euro)

Dark Forces und Jedi Knight: Wenn euch ein weiterer Schritt in die Vergangenheit nichts ausmacht, dann solltet ihr bloß nicht die beiden Dark Forces vergessen! Die beiden Doom-ähnlichen Shooter haben mittlerweile immerhin Kult-Status erreicht und werden mit den richtigen Mods auch ordentlich aufgewertet. (beides um 65 Prozent reduziert, jeweils 1,74 Euro)

Wenn ihr noch mehr Star Wars wollt, führen wir euch hier zur gesamten Angebotsliste von Steam zum Star Wars-Tag.

Wo steckt Cal Cestis?

Star Wars Jedi: Fallen Order ist zum kommenden Star Wars-Tag nicht heruntergesetzt, genauso wenig wie die vor wenigen Tagen erschienene Fortsetzung Survivor. Die kämpft aber ohnehin noch mit immensen technischen Problemen.

Werdet ihr euch eines der Spiele schnappen, um die geplante Portion Star Wars trotz des Survivor-Debakels zu kriegen oder habt ihr jetzt erst Mal genug von Lichtschwertern und Blastern? So oder so: Wenn Steam zu früh sein kann, können wir das auch: Wir wünschen euch schon jetzt einen schönen Star Wars-Tag, möge die Macht mit euch sein.