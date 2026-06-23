Steam: Viele von euch sind bei ihrer Wunschliste streng, aber 46 eskalieren komplett

Ihr habt uns verraten, wie voll eure Wunschliste ist.

Je länger man Steam nutzt, desto voller wird die eigene Wunschliste. Zumindest ist das bei einigen GameStar-Redakteuren so, wie wir euch vor einiger Zeit offenbart haben.

So mancher unserer Wunschzettel platzt mit Zahlen jenseits der 500 aus allen Nähten, es gibt unter uns aber auch die genügsamen Autorinnen und Autoren, die ihre potenziellen nächsten Käufe an einer Hand abzählen können.

Wir wollten die Frage aber nicht nur in den Redaktionsräumen kursieren lassen und haben den Ball direkt zu euch weiter gespielt. Wir fragten euch: Wie viele Spiele habt ihr eigentlich auf eurer Steam-Wunschliste? Und jetzt haben wir Antworten.

Ihr nutzt die Steam-Wishlist genauso divers wie wir

Jede Kategorie ist vertreten.

Um die Frage zu beantworten, haben wir euch mehrere Zahlenbereiche zur Auswahl gegeben. Das Ergebnis lässt sich so zusammenfassen:

Mehr als die Hälfte von allen Teilnehmenden hat eine sorgfältig kuratierte Wunschliste mit 1 bis 50 Titeln.

Ein weiterer großer Teil sammelt 50 bis 300 Spiele auf der Steam-Wunschliste.

Der Rest verteilt sich auf »Gar keine« und Zahlen, die 500 teils weit überschreiten.

46 der insgesamt 1778 Stimmen gaben sogar an, mehr als 1.000 Spiele mit der Funktion zu verfolgen. Damit verdoppelt ihr Natalies Rekord von 550 - Hut ab!

1:04 Steam: Altes vs. neues Interface im Vergleich - So sieht der neue Shop aus

Autoplay

In den Kommentaren habt ihr uns darüber hinaus noch verraten, wie diese Zahlen zustande kommen und wie genau ihr die Wunschliste nutzt.

Scuzzlebut schreibt beispielsweise: »Ich werfe halt drauf, was ich interessant finde und wenn Sale ist, schaue ich sie durch. Und natürlich für Spiele, die noch nicht released sind.«

Huntero nimmt den Begriff »Wunschliste« nicht beim Wort: »Ich benutze die Wunschliste eher als Merkliste. Nicht alles, was auf dieser Liste ist, wird auch gekauft. Sollte ein Spiel mehrmals im Sale sein und ich habe es mir nicht gekauft, fliegt es runter. Aktuell 159 Einträge.«

Auch bei Bodhis kommt einiges zusammen. »Schon einige hundert Spiele drauf, wird vor allem als Merkliste genutzt:

Spiele, die irgendwann mal rauskommen

Early Access Spiele, deren Entwicklung ich verfolge

Spiele, die ich im Grunde interessant finde, aber z. B. aktuell keine Lust auf das Genre habe

Spiele, die ich im Sale mal kaufen will«

Auf die Wunschliste von Killer84 kommen hingegen nur streng ausgewählte Titel: »Bei mir sind es aktuell drei Spiele. Ich setze da nur Spiele drauf, die ich auch sicher spielen werde und nur auf die richtige Gelegenheit zum Kauf warte.«

HawkS73 geht noch einen Schritt weiter: »Kein einziges. Es gibt nur noch sehr wenige Spiele, die ich pro Jahre kaufe. Es gibt nicht selten ganze Jahre, wo ich kein einziges Spiel kaufe.«

Damit ist die Schere zwischen euren Wunschlisten sogar noch größer als die unserer. Wir können also keine wirklich klare Antwort auf die Frage finden, welche Fraktion am Ende eigentlich recht hat. Vielleicht ist die Antwort ja auch einfach »Jede.« Seid ihr überrascht vom Ergebnis? Schreibt's uns in die Kommentare!