Wir haben uns die am meisten gewünschten Spiele auf Steam angesehen und mit dem Stand von vor genau einem Monat verglichen. Die größte Veränderung: Horizon Zero Dawn stieg im Kurs enorm an und hat nun sogar Dying Light 2 vom zweiten Platz verdrängt.

Währen der PC-Release am 7. August immer näher rückt, steigt auch die Vorfreude an: Horizon kletterte im Vergleich zum Vormonat ganze sechs Plätze nach oben und wird nur noch von Cyberpunk 2077 übertroffen, das die Wishlist-Charts nach wie vor (und wenig überraschend) dominiert.

Death Stranding ist dagegen inzwischen bei Steam erscheinen und hat sich entsprechend aus den Wunschlisten verabschiedet. Ob sich der Kauf lohnt, lest ihr in unserem PC-Test. Einen kleinen Sprung hat dagegen New World gemacht: Amazons MMO-Hoffnung überholte Biomutant und landet jetzt erstmals in den Top 10 der meistgewünschten Steam-Spiele.

Aber die Fans müssen geduldig sein: New World wurde nach Spieler-Feedback zur Alpha auf 2021 verschoben. Wollt ihr mehr zur Open World, den Kämpfen und Quests von New World wissen? Dann legen wir euch unsere Gameplay-Preview ans Herz.

Meistgewünschte Steam-Spiele im Juli:

Über die Neuerscheinungen des aktuellen Monats, könnt ihr euch übrigens immer in unserer Monats-Vorschau informieren, dort zeigen wir euch Gameplay und Release-Termine anstehender Titel:

Keine Lust auf Videogucken? Kein Problem: Einen vollständigen Überblick über alle kommenden Titel 2020, findet ihr wie immer in unserer umfangreichen Release-Übersicht mit allen neuen PC-Spielen.