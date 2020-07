New World wird verschoben, erscheint jetzt erst 2021

New World sollte ursprünglich am 25. August 2020 erscheinen. Daraus wird jetzt nichts mehr. Nur etwas mehr als einen Monat vor der geplanten Veröffentlichung erklärt der Entwickler, dass er das MMORPG-Projekt verschiebt.

Statt noch 2020 herauszukommen, ist der neu angepeilte Termin erst im nächsten Jahr. Frühling 2021 soll New World laut Studio Director Rich Lawrence jetzt erscheinen. Ein exaktes Datum nennt er allerdings nicht.

Wie kommt es zur Verschiebung?

Grund ist Amazon zufolge eine Reaktion auf das bisherige Feedback aus der Alpha-Version des Spiels. Der Entwickler gibt an, dass die Spieler New World mögen, man jedoch sichergehen will, dass gerade die engagiertesten Nutzer auch viel Content bekommen.

Entsprechend soll die zusätzliche Zeit vor allem dafür genutzt werden, das Mid- sowie auch das Endgame des Rollenspiels auszubauen. Dazu zählt unter anderem, weitere Features in den Titel zu integrieren. Details, um was genau es sich dabei handelt, gibt das Studio derzeit allerdings noch nicht bekannt.

Was bedeutet das für die Beta?

Durch die Verschiebung verzögert sich nicht nur der finale Release-Termin, sondern auch der geplante finale Betatest. Ursprünglich sollte der am 23. Juli stattfinden. Stattdessen gibt es ihn nun ebenfalls erst nächstes Frühjahr.

Ihr dürft es dennoch testen

Um sich bei der Community zu bedanken, wird es zum ehemaligen Release-Termin am 25. August dennoch eine kurze Testphase geben. An dieser können neben den Alpha-Testern auch alle für die Beta angemeldeten Nutzer und Vorbesteller teilnehmen. Details werdet ihr via E-Mail erhalten.

Das ist nicht die erste Verschiebung von New World. Eigentlich sollte das MMORPG bereits im Mai 2020 rauskommen. Der Grund für die erste Verzögerung war Game Director Scot Lane zufolge die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden veränderten Arbeitsbedingungen.