PC-Spiele 2020: Alle Release-Termine, die auf der E3 bestätigt wurden

Die E3 2019 ist um und lieferte jede Menge neue Release-Termine für alle möglichen PC-Spiele. Wir wissen nicht nun, wann Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion und Marvel's Avengers erscheinen und das Beste ist: Alle drei kommen schon Anfang nächstes Jahr.

Aber die Liste der bestätigten PC-Releases 2020 bietet nach der E3 noch sehr viel mehr Einträge und die findet ihr genau in diesem Artikel. Und nun viel Spaß beim Vorfreude bekommen!

Alle neuen PC-Releases 2020 von der E3 2019

Wir beginnen in unserer Übersicht mit den Spielen, die ein konkretes Release-Datum haben, anschließend folgen alle Titel, die irgendwann 2020 erscheinen (ohne genauen Termin). Und zuletzt liefern wir euch noch eine Übersicht über alle Spiele, die 2020 erscheinen sollen, aber auf der E3 nicht erwähnt wurden.

Cyberpunk 2077

Release: 16. April 2020. Das Sci-Fi-Action-Rollenspiel von den Witcher-Machern von CD Projekt Red zeigte sich auf der E3 mit neuem Trailer und einer neuen Demo, die wir für euch in unserer riesengroßen Plus-Preview zusammengefasst haben. Die große Sensation der Messe war zum einen die Enthüllung des Release-Termins von Cyberpunk 2077 und zum anderen die Überraschung, dass Keanu Reeves darin eine wichtige Rolle spielt.

Watch Dogs Legion

Release: 6. März 2020. Das dritte Watch Dogs spielt in London und wir können darin die Kontrolle über jeden NPC der Stadt übernehmen. Auf der E3 bekamen wir davon nicht nur in Render-Trailern, sondern auch in einigen Gameplay-Videos jede Menge zu sehen. In unserer Angespielt-Preview erfahrt ihr außerdem, wie Ubisoft die Hacker-Serie mit Legion neu erfinden will.

Marvel's Avengers

Release: 15. Mai 2020. Die Tomb-Raider-Entwickler von Crystal Dynamics schicken in ihrem neuen Avengers-Spiel Thor, Iron Man, Black Widow, Captain America und den Hulk ins Gefecht. Wir konnten auf der E3 selbst reinspielen und unser Fazit findet ihr in unserer Gameplay-Preview zu Marvel's Avengers.

Ori and the Will of the Wisps

Release: 11. Februar 2020. Der Nachfolger von Ori and the Blind Forest erhielt auf der E3 2019 nicht nur einen schicken neuen Gameplay-Trailer, sondern auch ein 2020-Release-Datum. Auf der Messe wurde außerdem verraten, dass Ori and the Will of the Wisps Teil des Xbox Game Pass wird.

Gods & Monsters

Release: 25. Februar 2020. Vollkommen aus dem Nichts kündigten Ubisoft zum Ende ihrer E3-Show das Action-Rollenspiel Gods & Monsters an. Wir konnten uns schon ausführliches Gameplay davon anschauen und verraten euch in unserer Preview zum Götter-Abenteuer, wie viel es mit Zelda: Breath of the Wild gemein hat.

Alle E3-Spiele, die irgendwann 2020 erscheinen

Die folgenden Titel werden laut E3-Ankündigungen nächstes Jahr rauskommen, wann genau steht aber bislang nur grob fest.

1. Quartal 2020

2. Quartal 2020

3. Quartal 2020

4. Quartal 2020

2020:

Elden Ring: Alle E3-Infos zum neuen Souls-Spiel von George R.R. Martin

Weitere PC-Releases 2020, die nicht auf der E3 waren

Nicht alle Spiele, die nächstes Jahr erscheinen, hatten einen Auftritt auf der E3 2019. Dennoch liefern wir euch hier auch einen Überblick über alle Titel, die 2020 veröffentlicht werden sollen.

1. Quartal 2020

2. Quartal 2020

3. Quartal 2020

4. Quartal 2020

2020

Wir aktualisieren diesen Artikel in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig, damit diese Übersicht immer möglichst aktuell bleibt.

