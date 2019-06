Die Neuverfilmung von Stephen Kings The Stand kommt voran. Anfangs noch als Kinofilm geplant, ist nun eine 10-teilige Mini-Serie für den US-Sender CBS in Arbeit. Inzwischen steht auch fest, wer für die Hauptrollen in Frage kommt: Westworld-Star James Marsden übernimmt den Part von Stu Redman.

Als einziger Mensch ist er gegen den gefährlichen Virus immun, der in der Welt von The Stand schon ein Großteil der Bevölkerung dahinraffte.

Weitere Rollen mit Greg Kinnear und Amber Heard

In weiteren Hauptrollen spielen laut Collider Greg Kinnear (Besser geht's nicht) und Odessa Young (Assassination Nation) als Soziologieprofessor Glen Bateman und Studentin Frances Goldsmith mit, die zu der von Stu angeführten Gruppe von Überlebenden gehören.

Ebenfalls mit dabei sind Whoopi Goldberg (Star Trek: TNG) als Mutter Abagail, JungstarHenry Zaga (New Mutants, Tote Mädchen lügen nicht) als taubstummer Nick Andros und Amber Heard (Aquaman) als Nadine Cross, ergebene Dienerin des Randall Flagg.

Wer wird zu Randall Flagg?

Jetzt fehlt nur noch die passende Besetzung für Stephen Kings vielleicht bekanntesten Gegenspieler Randall Flagg, der auch in weiteren Werken des Horrorspezialisten Einzug erhält, wie etwa in der Dunkle Turm-Reihe.

Bislang hält sich das Studio und die Filmemacher noch bedeckt über mögliche Kandidaten. In der ersten Verfilmung von The Stand im Jahr 1994 verkörperte Jamey Sheridan (Arrow) den Bösewicht.

Stephen Kings The Stand als Mini-Serie

Für die erste TV-Verfilmung Stephen Kings The Stand als Vierteiler von Gary Sinise (Forrest Gump) schrieb der Buchautor damals das Drehbuch noch selbst. Diesmal überlässt er die Arbeit Regisseur Josh Boone (New Mutants), der seine über 1.000 Seiten starke Buchvorlage als zehnteilige Mini-Serie von jeweils eine Stunde Laufzeit pro Episode adaptiert.

Ausgestrahlt wird The Stand auf dem hauseigenen Streaming-Dienst CBS All Access, voraussichtlich im Laufe des Jahres 2020. Ein konkreter Release-Termin steht aber noch aus.