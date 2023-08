Die Stimme von Benjamin Blümchen, Mr. Krabs und Chuck Norris: Jürgen Kluckert im Alter von 79 verstorben

Benjamin Blümchen und Mr. Krabs aus der Serie Spongebob sind bekannte Rollen von Jürgen Kluckert, Quelle: Studiocanal GmbH und Polyband.

Einst war er alltäglicher Gast in den Kinderzimmern der Nationen, doch sein beeindruckendes Wirken als Synchronsprecher hat leider ein Ende gefunden: Jürgen Kluckert ist im Alter von 79 Jahren verstorben.

Doch er lebt in den liebgewonnenen Erinnerungen von Millionen fort. Denn er wird wahrscheinlich noch für Jahrzehnte in der einen oder anderen Form gehört werden, zu zahlreich sind die Figuren und Schauspieler denen er im Deutschen über die Jahrzehnte seine Stimme geliehen hat.

Wer war Jürgen Kluckert?

Jürgen Kluckert war Synchronsprecher und zudem ein äußerst umtriebiger: Fast 2.600 Rollen listet die Synchronkartei allein für Filme und TV. Eine Übersicht einer Vielzahl an Rollen von Jürgen Kluckerts findet ihr in diesem unfangreichen Artikel auf Wikipedia.

Doch einige der wohl berühmtesten Arbeiten sind seine Auftritte als Stimme von Mr. Krabs aus Spongebob Schwammkopf, Benjamin Blümchen, Earl Sinclair aus der Comedy-Serie Die Dinos oder seine Vertonung von Morgan Freeman oder auch Chuck Norris.

Auch in Videospielen kein Unbekannter

Jürgen Kluckert vertonte auch Charaktere in Videospielen. Zum Beispiel war bzw. ist er auch in den bisherigen Titeln die Stimme von Sonic the Hedgehogs Erzfeind Dr. Robotnik. Andere Auftritte seines unverwechselbaren Stimmorgans könnt ihr bei den männlichen Pandaren in World of Warcraft oder bei Irving Lambert in Splinter Cell 3: Chaos Theory lauschen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Im obigen Interview hört ihr nicht nur Kluckerts markante, unverkennbare Stimme, sondern könnt verfolgen, wie er diverse Stationen seines abwechslungsreichen Lebens Revue passieren lässt.

Es liegt in der Familie

Der Name Kluckert wird indes noch lange in aktuellen Produktionen auftauchen. Denn seine Söhne Tobias, Fabian und Sebastian treten mit Erfolg in die Fußstapfen seines Vaters. Alle drei wirken regelmäßig an hochkarätigen Filmen, Serien oder Hörwerken mit - zum Beispiel letztgenannter bei Top Gun: Maverick oder Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Welche Rolle von Jürgen Kluckert sticht für euch heraus? Ist es der sprechende Elefant Benjamin Blümchen, die geldgierige Krabbe Mr. Krabs oder doch die Schauspieler Chuck Norris und Morgan Freeman? Schreibt uns eure liebste Erinnerung an das Wirken des vielseitigen Sprechers gerne in die Kommentare! Es ist sicher nicht nötig, es zu betonen, aber dennoch: Bitte bleibt dabei respektvoll.