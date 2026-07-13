Wie viele Spiele erkennt ihr an einem einzigen Zitat? Macht mit bei unserem Quiz!

Die Spiele in diesem Bild sind übrigens keine der Antworten, ihr Schlawiner!

Die einen bauen sie in ihren alltäglichen Sprachgebrauch ein, die anderen schreiben sie in ihre Instagram-Bio, und bei dem ein oder anderen hängen sie vielleicht als prächtiges Wand-Tattoo über dem Sofa: Videospiel-Zitate.

In mehreren Jahrzehnten Videospielgeschichte hat sich da einiges angesammelt. Wir hätten da ein paar dramatische Monologe von Bösewichten oder coole Oneliner, die der Held noch drückt, bevor er die Welt rettet. Spieleentwickler haben sich schon so einiges einfallen lassen, damit ihre Werke auch nach dem großen Finale noch in den Köpfen der Spielerinnen und Spieler spuken.

Aber wie gut kennt ihr euch in diesem Zitate-Dschungel aus? Wir haben ein kleines Quiz zusammengestellt, mit dem ihr euer Wissen unter Beweis stellt.

Seid ihr ein echter Zitate-Profi?

Euch erwarten zehn Fragen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Wir beginnen das Quiz mit Sprüchen, die die meisten schon einmal gehört haben dürften, und enden mit denkwürdigen Zitaten, über die man vielleicht nicht so häufig redet.

Die Vorschaubilder haben übrigens nichts mit der richtigen Antwort zu tun, ihr sollt euch bloß in die richtige Stimmung hineinversetzen können. Los geht's:

Wir könnten auch noch etliche weitere Fragen zusammensammeln, aber bevor wir uns die Arbeit selbst machen, fragen wir einfach euch: Welche Zitate werft ihr noch in den Ring? Schreibt sie doch einfach mal in die Kommentare und lasst die Community in den Antworten mitraten!

Derjenige mit den meisten Punkten darf sein Lieblingszitat hinausposaunen. Aber denkt dran: Nur einer kann gewinnen, also wagt es nicht, einfach so euren Herzensspruch in die Kommentare zu posten!

Verratet uns doch stattdessen lieber, wie ihr im Quiz abgeschnitten habt. Wie schwer fandet ihr die Fragen? Bei welchen Zitaten wusstet ihr schon nach dem ersten Wort, wohin die Reise geht, und welche Sätze habt ihr noch nie gehört?