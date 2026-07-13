Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Wie viele Spiele erkennt ihr an einem einzigen Zitat? Macht mit bei unserem Quiz!

Krieg bleibt immer gleich, aber wenn ihr einen Pfeil ins Knie bekommt, könnt ihr nicht mehr viel bewegen. Na, aus welchen Spielen stammen diese Zitate? Testet euer Wissen!

Profilbild von Marie-Lena Höftmann

Marie-Lena Höftmann
13.07.2026 | 16:46 Uhr

Die Spiele in diesem Bild sind übrigens keine der Antworten, ihr Schlawiner! Die Spiele in diesem Bild sind übrigens keine der Antworten, ihr Schlawiner!

Die einen bauen sie in ihren alltäglichen Sprachgebrauch ein, die anderen schreiben sie in ihre Instagram-Bio, und bei dem ein oder anderen hängen sie vielleicht als prächtiges Wand-Tattoo über dem Sofa: Videospiel-Zitate.

In mehreren Jahrzehnten Videospielgeschichte hat sich da einiges angesammelt. Wir hätten da ein paar dramatische Monologe von Bösewichten oder coole Oneliner, die der Held noch drückt, bevor er die Welt rettet. Spieleentwickler haben sich schon so einiges einfallen lassen, damit ihre Werke auch nach dem großen Finale noch in den Köpfen der Spielerinnen und Spieler spuken.

Aber wie gut kennt ihr euch in diesem Zitate-Dschungel aus? Wir haben ein kleines Quiz zusammengestellt, mit dem ihr euer Wissen unter Beweis stellt.

Seid ihr ein echter Zitate-Profi?

Euch erwarten zehn Fragen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Wir beginnen das Quiz mit Sprüchen, die die meisten schon einmal gehört haben dürften, und enden mit denkwürdigen Zitaten, über die man vielleicht nicht so häufig redet.

Die Vorschaubilder haben übrigens nichts mit der richtigen Antwort zu tun, ihr sollt euch bloß in die richtige Stimmung hineinversetzen können. Los geht's:

Weiter in Nostalgie schwelgen
1
Assassin's Creed: Black Flag Resynced - Ich hätte nie gedacht, dass ich ausgerechnet die Companion App vermisse
von Markus Schwerdtel
2
»Sport ist gefährlich und sollte vermieden werden« - Steam Sales vor 16 Jahren waren anders wild!
von Dennis Zirkler
3
GTA: »Ghost City« galt als verschollen, 22 Jahre später bringt ein Fan die unerreichbare Insel zurück
von Marie-Lena Höftmann

Wir könnten auch noch etliche weitere Fragen zusammensammeln, aber bevor wir uns die Arbeit selbst machen, fragen wir einfach euch: Welche Zitate werft ihr noch in den Ring? Schreibt sie doch einfach mal in die Kommentare und lasst die Community in den Antworten mitraten!

Derjenige mit den meisten Punkten darf sein Lieblingszitat hinausposaunen. Aber denkt dran: Nur einer kann gewinnen, also wagt es nicht, einfach so euren Herzensspruch in die Kommentare zu posten!

Verratet uns doch stattdessen lieber, wie ihr im Quiz abgeschnitten habt. Wie schwer fandet ihr die Fragen? Bei welchen Zitaten wusstet ihr schon nach dem ersten Wort, wohin die Reise geht, und welche Sätze habt ihr noch nie gehört?

zu den Kommentaren (13)
Kommentare(15)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Warhammer 40Ks größtes ungelöstes Rätsel treibt selbst Lore-Nerds seit Jahren in den Wahnsinn

vor 58 Minuten

Warhammer 40Ks größtes ungelöstes Rätsel treibt selbst Lore-Nerds seit Jahren in den Wahnsinn
AMD-Treiber verraten: Multi-Frame-Generation ist unterwegs – und soll mehr Bilder als Nvidia liefern

vor einer Stunde

AMD-Treiber verraten: Multi-Frame-Generation ist unterwegs – und soll mehr Bilder als Nvidia liefern
GTA: »Ghost City« galt als verschollen, 22 Jahre später bringt ein Fan die unerreichbare Insel zurück   1

vor einer Stunde

GTA: »Ghost City« galt als verschollen, 22 Jahre später bringt ein Fan die unerreichbare Insel zurück
Wie viele Spiele erkennt ihr an einem einzigen Zitat? Macht mit bei unserem Quiz!   13     1

vor 2 Stunden

Wie viele Spiele erkennt ihr an einem einzigen Zitat? Macht mit bei unserem Quiz!
mehr anzeigen