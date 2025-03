120 historischen Fraktionen, tausende Soldaten gleichzeitig: Neues Spiel inszeniert antike Schlachten absolut monumental

In Strategos könnt ihr auch die historischen Siege von Alexander dem Großen nachspielen.

Perser, Makedonier, Römer: In der Antike gab es jede Menge Völker und ihre Anführer, die sich mehr oder weniger erfolgreich als Großmacht versuchten. Das war natürlich nicht möglich, ohne den Nachbarn eins auf die Mütze zu geben und dementsprechend kennen wir heute viele berühmte Schlachten, die von Spanien bis Indien geschlagen wurden.

Ein neues Strategiespiel will euch noch dieses Jahr zum General in all diesen Auseinandersetzungen werden lassen. Strategos (die altgriechische Bezeichnung für einen Heerführer) erscheint auf Steam und verspricht riesige Schlachten mit über 100 wählbaren Fraktionen und taktischer Tiefe.

Schlachten wie in Total War

Bilder sagen natürlich mehr als tausend Worte, deshalb könnt ihr euch erst einmal den Trailer zu Strategos ansehen:

1:13 Im Strategiespiel Strategos erlebt ihr die berühmtesten Schlachten der Antike

Was wissen wir bereits über Strategos? Auf ihrer Steam-Seite verraten die Entwickler schon einige Details zum Strategiespiel. Offenbar handelt es sich um einen reinen Schlachten-Simulator, eine Kampagne oder eine Weltkarte auf der ihr wie in Total War euer Reich vergrößert, wird nicht erwähnt. Ihr wählt zwischen historischen Schlachten oder selbst erstellten Gefechten.

Die Schlachten selbst erinnern wiederum deutlich an die bekannte Strategiespiel-Reihe. Ihr steuert aus der Vogelperspektive riesige Armeen: Auf den ersten Bildern sind teils rund 20 Einheiten zu sehen, die wiederum aus dutzenden Soldaten bestehen. Ihr hetzt eure Streitkräfte aber nicht nur auf den Feind, sondern müsst auch strategisch geschickt vorgehen:

Moralsystem: Die Moral eurer Soldaten spielt offenbar eine Rolle. Wie genau das funktioniert, wird noch nicht erklärt. Wahrscheinlich kämpfen eure Krieger schlechter, wenn ihre Moral sinkt oder fliehen sogar vom Schlachtfeld.

Die Moral eurer Soldaten spielt offenbar eine Rolle. Wie genau das funktioniert, wird noch nicht erklärt. Wahrscheinlich kämpfen eure Krieger schlechter, wenn ihre Moral sinkt oder fliehen sogar vom Schlachtfeld. Aufklärung: Eure Armee verfügt auch über Späher, die euch wahrscheinlich über feindliche Truppenbewegungen informieren. Der Nebel des Krieges verhindert nämlich, dass ihr einfach alles sehen könnt.

Eure Armee verfügt auch über Späher, die euch wahrscheinlich über feindliche Truppenbewegungen informieren. Der Nebel des Krieges verhindert nämlich, dass ihr einfach alles sehen könnt. Terraineffekte: Offenbar hat es auch Auswirkungen, auf welchem Untergrund eure Truppen marschieren und kämpfen. Auch hier erklären die Entwickler aber nichts Genaueres.

Strategos verspricht komplexe Mechaniken und anspruchsvolle Schlachten, in denen ihr als General weise Entscheidungen treffen müsst. Wie genau das alles funktioniert, erfahren wir aber wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Strategos hat anscheinend auch einen gewissen historischen Anspruch. Die Ausrüstung der Soldaten wirkt authentisch und ihr wählt aus 120 verschiedenen, historischen Armeen. Teilweise sind Fraktionen auch in verschiedene Epochen unterteilt: Rom verfügt etwa über sechs verschiedene Armeen, da sich das römische Militär im Zuge von Militärreformen über die Jahrhunderte deutlich verändert hat.