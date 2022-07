Stray: Cyberpunk-Spiel über streunende Katzen hilft echten Streunern

In Stray spielt ihr mal keinen großen Helden, der die Welt retten muss, sondern eine kleine, streunende Katze im Wust einer großen Cyberpunk-Stadt. Heimatlose Vierbeiner gibt es aber auch im Hier und Jetzt, was den Machern von Stray, Blue Twelve Studio, durchaus bewusst ist. Da die Tiere in Wahrheit gar keine neun Leben haben, ruft das Team nun eine Spenden-Aktion aus.

Unsere Video-Preview zu dem Cyberpunk-Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

5 Dollar für streunende Katzen

Blue Twelve Studio kollaborieren nun mit Nebraska Humane Cats und Cats Protection zwei Hilfsorganisationen für streunende Katzen. Diese stellen den Tieren eine Unterkunft, als auch Essen und sauberes Wasser zur Verfügung.

Die Aktion ist folgende: Wenn Spieler einem der Hilfswerke 5 Dollar spenden, können sie einen Spiele-Key für Stray gewinnen. Die britische Organisation Cats Protection vergibt drei Steam- und drei Playstation-Keys, während das US-amerikanische Nebraska Humane Cats vier Keys für Playstation-Nutzer verlost.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Aufgepasst: Ihr könnt bei der Aktion mit Cats Protection nur teilnehmen, wenn ihr eine britische Staatsbürgerschaft habt und mindestens 18 Jahre alt seid. Bei Nebraska Humane Cats könnt ihr auch ohne US-amerikanische Staatsbürgerschaft teilnehmen, diese verlosen jedoch keine Steam-Keys. Cats Protection gibt am 22. Juli die Gewinner bekannt, Nebraska Humane Cats am 19. Juli.

Stray erscheint bereits am 19. Juli für die Playstation 4, 5 und auf dem PC und kostet 27 Euro.

Freut ihr euch auf den Katzen-Titel oder reagiert ihr allergisch auf das Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!