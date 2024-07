Shadow of the Erdtree: Streamerin bezwingt Elden-Ring-DLC mit einer Hand

Wenn unsere Charaktere einhändig kämpfen können, können wir das auch!

Dass Elden Ring ein bockschweres Spiel ist, dürfte kein Geheimnis sein. Soulslikes sind natürlich absichtlich so konzipiert, dass Spielerinnen und Spieler immer wieder an ihre Grenzen kommen. Da ist der Elden-Ring-DLC Shadow of the Erdtree keine Ausnahme, sondern legt im Vergleich zum Hauptspiel sogar noch was oben drauf. Die Bosse sind härter, der Tod gnadenloser. Einer Streamerin reichte das aber noch nicht.

Streamerin spielt Shadow of the Erdtree mit nur einer Hand durch

BioticNova der Name, Elden-Ring-Veteranin die Berufung. Die englischsprachige Streamerin ist eine echte Souls-Kennerin und hat schon so einige beeindruckende Herausforderungen in ihren Streams gemeistert. Ihre neueste Glanzleistung ist das Bezwingen von Shadow of the Erdtree auf Stufe 1 - und einhändig.

Das allein ist schon bemerkenswert. Die Steuerung in Soulslikes ist ja schon mit zwei Händen für manche ein Grund aufzugeben. BioticNova schaffte es aber nicht nur einhändig, sondern auch mit einer nicht gelevelten Figur den Elden-Ring-DLC zu beenden. Sie besiegte also sogar den Endboss mit einem Level-1-Charakter.

Dazu schreibt sie bei X (früher Twitter). Achtung, Spoiler für den finalen Kampf!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ich habe heute meinen Level 1-Einhand-DLC-Run in Elden Ring beendet! Alle Hauptbosse wurden besiegt! Leider hatte ich keinen Donut für den Endgegner…

Im Video zeigt BioticNova, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Sie kennt alle Angriffsmuster des Gegners und weiß genau, wann sich Fenster öffnen, in denen sie mit so wenig Risiko wie möglich zuschlagen kann.

Mit gezielten Kontern schafft sie es, den Boss zu betäuben und wichtige, kritische Treffer zu platzieren. Raum für Fehler gibt es kaum. Schon der Blick auf ihre eigene Lebensanzeige verrät, dass jeder Schlag, den sie einsteckt, potenziell tödlich ist. Aber davon lässt sich die Streamerin nicht beeindrucken und holt sich souverän den Sieg. Vor dieser Leistung können wir nur unseren Helm ziehen!

Wenn euch dieser Clip gefallen hat, interessiert euch bestimmt auch BioticNovas Twitch-Kanal. Dort findet ihr neben dem kompletten einhändigen SotE-Run noch weitere spannende Challenges in anderen Soulslikes, etwa Dark Souls und Sekiro.

Habt ihr Shadow of the Erdtree schon durchgespielt? Könntet ihr euch vorstellen, den DLC mit einer Hand zu spielen? Schreibt es uns in die Kommentare!